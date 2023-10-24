人民网记者 李依环

“加快建设中国特色世界一流大学和优势学科，我们必须心怀‘国之大者’，增强‘国家队’意识，勇担‘国家队’使命，想国家之所想，急国家之所急，应国家之所需。”2023大学校长论坛期间，中国工程院院士、重庆大学校长王树新通过视频发言表示。

王树新表示，当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。 国际竞争本质是教育、科技、人才的竞争。高等教育作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力深度结合点，承担着基础研究主力军和重大科技突破生力军的重要使命，在国家发展中的战略地位和先导作用更加凸显。

提升高等教育对强国建设的支撑力、贡献力

建设教育强国，龙头是高等教育。王树新认为，高校要统筹做好有组织拔尖创新人才培养、有组织科研创新、有组织服务国家和地方重大战略需求，以高质量教育培养拔尖创新人才，以创新人才推进科技进步，以科技进步驱动高质量发展，不断提升高等教育对强国建设的支撑力、贡献力。

“高校立身之本在于立德树人。为党育人、为国育才，培养一批又一批德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养一代又一代在社会主义现代化建设中可堪大用、能担重任的栋梁之才，是党和国家赋予大学的崇高使命。”王树新说。

“无论哪个时代，人才都是国家发展的重要基石。当前，我们自主培养的拔尖创新人才不足，人才创新能力和发展后劲不强，供需结构性矛盾较为突出。”王树新表示，高校要加快构建高质量教育体系，加强拔尖创新人才自主培养， 全面提高人才自主培养质量， 不断为推进中国式现代化提供高质量的人才供给。

对于人才培养的着力点，王树新认为，一是育人理念要更新。要敢于打破成规束缚，从改革培养目标、教育模式、教学方法等入手，大力推进“通识教育+专业教育+创新创业教育”深度融合，切实加强对学生科学精神、创新能力、批判性思维等方面的培养；二是培养体系要重塑。要以国家卓越工程师学院建设等人才培养改革项目为牵引，深化产教融合、科教融汇，体系化打造一流本科教育和卓越研究生教育；三是教育评价要改革。要发挥教育评价指挥棒作用，持续深化学生评价、教师评价、教学评价等改革，引领教师自觉回归立德树人本位，争做新时代教书育人的“大先生”。

以高水平成果转化更好服务区域经济社会高质量发展

“纵观世界高等教育发展史，一流大学都是在服务自己国家发展中成长起来的。教育支撑国家战略，首先要找到服务区域经济社会发展的突破口和聚焦点。”王树新谈到，对于重庆大学来讲，服务国家发展战略，重中之重是要充分发挥大学学科、人才、科研等综合优势，全方位服务好成渝地区双城经济圈建设。

王树新表示，聚焦于此，重庆大学坚持“四个面向”，围绕服务重庆聚力建设数智科技、生命健康、新材料、绿色低碳 4大科创高地和 “33618”现代制造业集群体系，加快构筑包括全国重点实验室、超瞬态实验大科学装置、教育部集成攻关大平台等在内的高能级创新平台集群，大力汇聚各类高质量创新资源，支撑成渝合力打造国家战略产业备份基地，共建中国经济增长和区域协调发展“第四极”。

此外，重庆大学还持续推进与重点产业、头部企业深化实质性合作，共建高水平实体化产教融合创新平台，积极探索“学校—市场”科技成果双向转化模式，大力推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，努力真正做通、做实、做强科技成果转化，不断以高水平成果转化更好服务区域经济社会高质量发展。（视频剪辑：李昉、实习生萧丹妮）

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