蔡 榕

原标题：加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强

中科院科研院所负责人调研报告摘登

形成抢占科技制高点的强大合力

习近平总书记在致中国科学院建院70周年的贺信中强调，希望中国科学院不忘初心、牢记使命，抢抓战略机遇，勇立改革潮头，勇攀科技高峰，加快打造原始创新策源地，加快突破关键核心技术，努力抢占科技制高点，为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。中国科学院空天信息创新研究院（以下简称空天院）紧紧围绕抢占科技制高点这一核心任务，将推动党对科技工作的全面领导、科技创新发展体制机制改革、职工群众急难愁盼作为重要内容，扎实开展调查研究，以调研实际成效推动主题教育走深走实。

在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育期间，空天院领导班子坚持以“学思想，在调查研究中强党性；重实践，在科技攻关中建新功”为主线，牢牢把握“深、实、细、准、效”五字诀，先后前往京内外6个园区，走进实验室、走近科学家、走入科研一线，开展实地调研14次，广泛听取科研骨干、党支部书记等各类群体意见建议，归纳梳理了4个制约空天院科技创新发展的关键问题。

一是用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动发展不够到位，国家战略科技力量的使命感、责任感有待进一步增强。二是青年人才培养体系的多元化建设不够完善，政策引才、政策育才尚有不足。三是青年职工住房仍存在困难，文体活动设施不够丰富，就餐环境需要优化改善。四是围绕国家空天信息领域重大需求、体系化建制化优势发挥不够，基础研究稳定支持机制需要进一步完善。

对此，空天院组织专题研讨，深刻查找问题背后的思想认识根源、体制机制制约，多措并举清淤疏堵，取得了“把四面八方的问题带上来、将对症下药的措施落下去”的调研实效。

一是建立“六学联动”机制，筑牢政治思想根基。空天院坚持系统学习与重点研读相结合，深入开展党委读书班“率先学”、理论学习中心组“集中学”、主题报告“辅导学”、专题党课“深入学”、分级分层“广泛学”、宣教专栏“常态学”，全面强化党员干部群众对习近平总书记关于科技创新重要论述的理解掌握，切实增强运用习近平新时代中国特色社会主义思想推动科技创新的能力本领，为履行国家战略科技力量主力军使命担当、抢占科技制高点提供坚强思想保证。

二是完善引才育才制度体系，筑牢人才队伍根基。强化“政策引才”，针对领军及骨干人才，重点完善《高层次人才引进办法》，细化科研启动经费、团队建设等方面倾斜支持举措，做到精准施策、靶向发力；针对优秀青年人才，完善《特别研究助理招聘办法》，建立健全薪酬待遇激励机制。突出“政策育才”，完善《“未来之星”人才计划》《优秀青年人才培养办法》实施举措，加强对35周岁以下青年科技人才的激励和培养，全方位推进创新人才高地建设。

三是解决科研人员后顾之忧，筑牢科研环境根基。空天院坚持以科研人员为中心的发展理念，制定出台《人才安居工程实施办法》，自筹资金并提供租房补贴，通过提供集中租赁住房、单位自管住房等方式，解决青年职工住房需求。充分挖潜利用园区场地资源，修建1000平方米足球场、420平方米篮球场、200平方米羽毛球场，修缮扩容旧食堂1000平方米就餐面积，并通过组织开展美食节、厨艺大赛等活动，进一步提高餐饮服务水平，为职工干事创业做好文体设施和基础生活保障。

四是完善基础研究支持机制，优化科研链条布局，筑牢体制机制根基。空天院以抢占科技制高点统揽工作全局，着力加强战略导向的体系化基础研究，自主部署《科学与颠覆性技术研究先导基金》，对入选项目给予150万—200万元基金支持，持续培育和凝练基础性、战略性重大科研项目。着力优化空天链条整体布局，动态配置人才队伍和学科资源，加快空天信息获取与处理新体制、可持续发展大数据等技术领域发展，不断提升空天院整体创新能力。

五是充分发挥体系化建制化优势，筑牢协同攻关根基。空天院坚持开放合作、协同创新，积极联合兄弟单位组织跨所、跨领域、跨学科协同攻关，持续在星地激光高速通信、国家级空基站网运行服务体系、数字地球技术平台国产化应用、可持续发展目标动态监测和数据服务等领域产出一系列重大科研创新成果，加快形成抢占科技制高点的强大合力，为全面实现“四个率先”贡献空天智慧与空天力量。

（蔡 榕 中国科学院空天信息创新研究院党委书记）

(责编：郝孟佳、李昉)