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教育部召开全国中小学科学教育工作部署推进会

2023年10月25日11:09 | 来源：教育部
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原标题：教育部召开全国中小学科学教育工作部署推进会

　　10月20日，教育部在京召开全国中小学科学教育工作部署推进会，教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅出席会议并讲话。

　　会议指出，加强新时代中小学科学教育工作，是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局，站在国家民族兴旺发达、党的事业后继有人的战略高度作出的重大决策部署，对提升全民科学素质、建设教育强国、实现高水平科技自立自强具有关键作用。

　　会议强调，科学教育工作涉及面广、系统性强、挑战性大，总体基础薄弱。《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》印发以来，各地各部门迅速行动，采取有效措施、推进任务落实、解决突出问题，推动工作实现良好开局，但距离党中央要求和人民群众期待还有差距。

　　会议要求，各地各部门要进一步提升政治站位，切实把党中央决策部署转化为履职担当实际行动；聚焦教育教学全过程，推动课程建设、教学改革、师资培养等环节质量全面提升，夯实科学教育主阵地；发挥各行各业积极作用，强化家校社协同育人，构建科学教育新体系；运用创新思维破解难题，打造试点改革高地、建设数字教育平台、强化区域协同发展，凝聚科学教育新动能。

　　会上，湖南省教育厅、广西壮族自治区教育厅，北京科技大学、北京市育英学校，上海科技馆等单位和中国科协、自然资源部、中国科学院、共青团中央、全国妇联等部门发言交流。中小学科学教育工作机制成员单位和各省级有关部门负责同志等参加会议。

(责编：李昉、郝孟佳)

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