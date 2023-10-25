人民网北京10月25日电 （记者李昉）设计智能灌溉系统，搭建“葫芦乐园”，制作中药香包，描摹京剧人物脸谱……在近日举行的北京市中小学劳动教育总结推进会暨密云区劳动教育工作现场会上，学生们展示了各校劳动课程的成果。

北京市中小学劳动教育总结推进会暨密云区劳动教育工作现场会召开。北京市教委供图

会上，北京市少年宫、东城区教委、密云区教委等7家单位分享了劳动教育的经验做法。北京市少年宫开发了29门劳动教育融合课程，丰富孩子们的劳动体验；东城区将公益劳动和志愿服务课时、职业体验纳入中学生综合素质评价体系；密云区加强劳动教育资源开发和劳动研学实践基地建设，开发“精品课程路线”；首师大一分校聚焦“耕读”劳动教育，由课内走向课外，探索出德智体美劳互相融合的大课堂；门头沟区军庄中心小学通过与当地村委会开展党建共建，征得一亩半土地，为孩子们提供学习、劳动、实践和研究之所；清华附中昌平悦府小学在社区公园里放置了240个种植箱，从“种、学、用、讲、创、联”六个维度发展学生核心素养；密云区劳动研学基地研发推行精品特色课程，让孩子们在安全、沉浸、全形态的教育基地中体验劳动的价值。

北京市中小学劳动教育总结推进会暨密云区劳动教育工作现场会召开。北京市教委供图

北京市委教育工委副书记、北京市教委主任李奕介绍，未来，北京将把劳动教育与中考改革、双减提质增效等一系列教育改革结合，强化课程实施，在融合创新上下功夫，将劳动教育的目标定位、内容体系、实施途径、落实方式、保障机制等进行整体规划，达到全员、全方位、全过程参与。北京市还将整合家庭、学校、社会各方力量，实现家庭劳动教育日常化、学校劳动教育规范化、社会劳动教育多样化，并实施“劳动+”课程，将劳动教育融入其他学科、实验教学、课后服务。同时，在校外构建劳动教育新场景，形成新型劳动实践体验基地。

“我们要加强劳动教育的体系化、系统性构建，形成对内对外的新型劳动教育的资源观和环境观，在校内要跨越学科边界，渗入到教育教学的基本环节，对外要跨出校园边界，渗入到整个区域的资源环境中。”李奕说。

(责编：李昉、熊旭)