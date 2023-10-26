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2023大学书记校长说——

吴学敏：把产教融合深度融入办学治校和人才培养全过程

2023年10月26日11:29 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月26日电 （记者李昉）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛日前在辽宁沈阳举行。南京工业职业技术大学党委书记吴学敏出席论坛并接受本网专访。

吴学敏表示，近年来，学校积极深化产教融合、校企合作，瞄准与地方经济社会发展的结合点，不断优化专业结构、增强办学活力，把产教融合深度融入办学治校和人才培养全过程，以“技术”纽带构建校企联盟，依托国家双创示范基地，共建省级大学科技园，形成产教融合模式，推动职业本科教育产教融合走向更深层次、更宽领域、更高水平。

在如何加强教师队伍建设方面，吴学敏认为，要进一步深化人才分类评价改革。建立科学的教师分类考核评价机制、绩效分配机制、流转退出机制和职称分类评审机制，更加突出人才使用和评价的师德导向、能力导向和业绩导向。

吴学敏表示，要进一步落实分类引进，灵活用人机制。采用“全职引进、柔性引进、项目化引进”等多种引才方式。在引进人才方面，既充分体现高职院校“教学研究型”的“高等性”特征，又体现“技术创新型”的“职业性”特征。

“此外，还要深化用人制度改革，激发人才活力。盘活人力资源，充分调动广大教职工的积极性、主动性和创造性，出台涵盖人才引进、教师培养、人事管理、评价激励等各环节的政策文件，吸引专兼职高层次人才参与学校改革与建设。”吴学敏说。

“服务地方经济也是我们职业本科学校的主要使命和着眼点。”吴学敏表示，学校围绕长三角装备制造产业链，构建了以装备制造和工业互联网技术为主干的专业集群架构，专业链全面对接装备制造产业链，形成了专业随动产业变化的灵活调整机制。同时，聚焦地方企业一线难题，聚力开展技术研发，助力企业可持续发展。发挥专业优势，面向当地企业大力开展职业技能培训，成为区域高素质、高技能人才在职教育的重要基地。

(责编：李依环、熊旭)

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