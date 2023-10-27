人民网北京10月27日电 （记者郝孟佳）第24届中国国际教育年会26日在北京开幕。教育部部长怀进鹏在致辞中表示，纵观人类历史，教育对于传承文明与知识，创造美好未来具有不可替代的价值与意义。中国始终坚持继承和发扬中华民族优良教育传统，把教育事业放在优先发展战略地位，推动教育事业发生历史性变革，教育国际影响力稳步提升。

第24届中国国际教育年会全体大会现场。主办方供图

在全体大会上，怀进鹏提出三点倡议：一是加强联通共享，让教育成为促进人的全面发展的基础力量。深度加强教育政策沟通、资源平台联通，推动实现教育优势资源互补、教育改革发展成果共享，让教育助力每个人发展自身、实现理想、奉献社会。

二是聚焦突破创新，让教育成为驱动经济社会发展的关键力量。提高教育适应科技发展、产业升级的能力，实现人才培养和科技创新同步取得重大突破，推动经济社会高质量发展。

三是坚持互学互鉴，让教育成为推动人类文明繁荣的引领力量。进一步加强包括教育在内的人文交流，加强国际理解教育、青少年交流和跨文化沟通，共同推动人类文明不断向前，共同建设人类命运共同体。

据介绍，本届年会由中国教育国际交流协会主办，以“突破·联通：共聚教育的力量”为主题，包括全体大会、平行论坛、合作洽谈和教育展览等百余场双多边活动，吸引了全球60多个国家和地区的约4500名中外教育界人士、驻华使领馆官员和企业代表等参加。

年会期间将举办41场平行论坛，500余位中外发言嘉宾将围绕中外合作办学、“一带一路”教育国际交流、国际化人才培养、教育数字化转型、人工智能与教育、职业教育国际产教融合、学生国际流动、来华留学人才培养、国际理解教育、青少年国际胜任力、双边教育合作等国际共同关切、社会各界共同关注的重点议题交流前沿思想、创新理念与最新实践，共同探索建设性解决方案。

(责编：李依环、熊旭)