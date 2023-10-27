人民网北京10月27日电 日前，“奋进新征程，立言新时代”全国高校青年宣讲论坛暨清华大学博士生讲师团成立二十五周年交流活动在清华大学举行，来自全国47所高校的300余名师生参与活动。

据介绍，清华大学于1998年组建科技考察服务团，后更名为博士生讲师团，是探索以“朋辈宣讲、浸润教育、场景教学”为核心理念开展思想政治教育的重要载体。25年来，博士生讲师团坚持“朋辈宣讲轻骑兵”的自身定位，“扎根高校、走进一线、深入基层、走向海外”开展理论宣讲，以青年话语生动阐释党的理论、路线、方针、政策，近年来培养讲师1500余人，开展宣讲5200余场。2021年，清华大学博士生讲师团发起成立全国高校青年宣讲联盟，开展政治理论联学、课程资源联享、讲师队伍联建、重点主题联讲、实践活动联办“五大行动”。

论坛上，全国高校青年宣讲联盟和北京市委讲师团的讲师代表开展了联合示范宣讲。清华大学博士生讲师团龚柯钱以高温气冷堆为例讲述了“大国重器”中的清华力量；中国人民大学博士生宣讲团周鼎分享了对“在青春的赛道上奋力奔跑”的思考；浙江大学研究生理论宣讲团的竺新颖结合杭州亚运会分享了对习近平文化思想的理论内涵与实践力量的学习体会；西安交通大学学生微宣讲团刘沐晨分享了一代代西交人传承“西迁精神”，扎根西部、为国奉献的动人故事。

分论坛上，各高校宣讲团师生代表分别围绕“加强青年宣讲的队伍与课程建设”“优化青年宣讲的媒介与传播途径”“基层宣讲实践的模式探索与创新”等主题开展讨论，分享青年朋辈宣讲经验。（孙竞、实习生崔丽君）

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