夏婧

原标题：家庭是诚信教育的第一环境

编者按

诚信既是人类社会的基本道德规范，也是社会主义市场经济运行的基本道德准则，更是我国道德体系的基础与根本价值取向。党的十八大提出积极培育社会主义核心价值观，倡导爱国、敬业、诚信、友善等个人层面的价值准则。党的二十大报告提出，弘扬诚信文化，健全诚信建设长效机制。在全面建设社会主义现代化国家的伟大进程中，诚信建设是全社会的事，方方面面都有许多的事情可以做，其中在教育层面，伴随个人人生起步乃至终生的家庭，是筑牢诚信根基的关键场域，因此，诚信建设要重视发挥家庭教育的力量，诚信教育要从家庭开始。

1.家长不诚信，孩子出问题

诚信是一种人们在立身处世、待人接物和生活实践中必须而且应当具有的真诚无欺、实事求是的态度和信守承诺的行为品质，其基本要求是说老实话、办老实事、做老实人。诚信是一种社会的道德原则和规范，它要求人们以求真务实的原则指导自己的行动，以知行合一的态度对待各项工作。

诚信是伴随人一生的重要品质，家庭是诚信教育的第一环境，家长是儿童诚信品质形成的重要他人。儿童青少年时期是个体道德体系建构的奠基期和关键期，研究发现，12岁以前是品德发展的协调性时期。在这一阶段，儿童受社会文化影响显著，也是角色模仿、习惯养成、道德体系形成的最重要时期。因此，这一时期是诚信教育的最佳时期，家庭的诚信教育具有不可替代的作用。

首先，家长的榜样作用直接对儿童产生示范效应。儿童通过直接观察模仿进行学习，且通过观察他人的行为及其结果调整自身的观念与行为。儿童成长过程中，家长是其最亲近和信任的人，也是最为重要的模仿和学习对象。儿童通过观察和模仿家长的行为来学习如何看待和处理问题、如何与他人交往、如何表达自己的情感等，并最终形成自身的价值观、道德观、行为习惯。如果家长在日常生活中表现出诚信、善良、尊重他人、有责任心等良好品质，尤其做到言出必行，儿童就能够自觉地以家长为榜样，自觉自愿要求自己成为有诚信的好孩子。

其次，良好的家庭氛围是诚信教育的沃土。家庭氛围是指家庭中的气氛和情调，包括家庭成员之间的关系、情感表达、生活习惯、家庭教养方式等。良好的家庭氛围应该是积极、健康、和谐、稳定的，包括成员之间的互相关心与尊重、适度的情感表达、科学的教养方式、明确的家庭规则以及鼓励探索创新的家庭环境等等。儿童只有在良好的家庭氛围里才能感受到被支持、被信任和被鼓励，也才敢于探索和表达、不惧“犯错”、勇于承认和承担，这些要素都有助于其诚信品格的形成。

然而值得注意的是，部分家长缺乏对诚信教育的充分重视，并未做到以身作则，自身行为不诚信，如在日常生活中不遵守承诺或者欺骗他人，这都会给儿童带来消极的示范效应。儿童往往对家长的行为具有很强的包容性，并认同其权威，因此他们容易对家长的行为全盘接受并全面模仿，从而导致诚信问题的出现。

2.家长需建立正确的“诚信观”

儿童诚信教育的主要任务是通过提高其诚信认知、陶冶诚信情感、磨炼诚信意志、训练诚信行为，从而达到内化诚信品质、坚定对真善美的追求的目的。然而，当前部分家长不够重视诚信教育，其潜在原因在于他们认为诚信的孩子容易吃亏，或者是否需要诚信要根据客观情况而定，该变通的时候也需要变通，更有甚者认为“好人不一定有好报”。

因此，开展好家庭诚信教育的第一步就是家长建立正确的“诚信观”，即真正认识到只有诚信才能最终成为人生“赢家”。首先，诚信教育能让儿童从小树立正确的人生观和价值观，明白什么是重要的、什么是有价值的、什么是对的且应该做的、什么是永远不能触碰的底线，这对于个体终身成长和发展都具有深刻的影响。其次，唯有诚信才能赢得他人的信任。当你向别人承诺了某件事情，别人相信你会尽力去完成，这样你就赢得了别人的信任。这种信任关系是非常重要的，它可以让你的朋友、同事、领导等愿意与你合作、共同发展。再次，诚信的人能够得到别人的尊重。当个体向他人展现出诚实、守信、可靠的品质时，别人会尊重其为人处世，会认为其是一个值得尊敬的人。这会使这个人无论是在学校、社会还是职场都更受欢迎，更容易获得成功和成就。最后，诚信的人更容易成为他人的榜样，引导更多人注重诚信和正直，这对于整个社会的道德水平都有着积极的影响。

3.对儿童信守承诺，营造互信的家庭氛围

家长信守承诺对儿童的诚信培养非常重要，这既会让儿童感受到被信任和被尊重，又能帮助儿童构建并巩固自身的诚信价值体系。已有研究发现，家长如果能够言出必行，则更加有利于儿童自控、抗挫等品格的形成，也有助于诚信品质的建立。家长信守承诺需要做到：首先，不轻易许诺，即在作出承诺前认真考虑，确保能够履行，不要随意承诺自己无法实现的事情，也不要为了眼前的需求而轻易许诺；其次，认真对待承诺，即在作出承诺之前家长要郑重地告知孩子自己决定作出承诺，让孩子知道这是一件认真的、严肃的事情，同时，家长也要明确地告知孩子承诺的内容，让孩子清楚知晓；再次，家人之间应该保持一致性，即对于同样的承诺，不要随意改变或不履行，否则会让孩子感受到不公平和被欺骗；最后，认真履行承诺，如果因为一定的原因无法兑现承诺，家长也应该及时告诉孩子，并且承认失误，力求弥补，唯有这样才能让孩子感受到家长的真诚和信任。

营造相互信任的家庭氛围对于诚信教育也非常重要，所谓的相互信任就是指家长充分信任儿童且赢得儿童的信任。首先，家长应该给孩子充分的关注与尊重，尤其是关注孩子的需求和感受，尊重他们的想法和意见，从而增进亲子之间的信任感，同时让孩子感受到被重视与被关注。其次，要善于与孩子真诚沟通，避免隐瞒和欺骗，沟通中也要注意倾听孩子的问题和想法，并给予合理且不敷衍的回答与建议。再次，给予孩子适当的自由。让孩子有足够的空间和机会去尝试新事物和探索世界，在其需要帮助尤其是主动求助的时候，家长应给予支持和指导。最后，建立共同的兴趣爱好很重要。家长可以和孩子一起参与一些活动，例如运动、音乐、绘画等，在活动过程中增进彼此之间的了解与信任。总之，建立亲子之间的信任需要双方共同努力，家长用真诚、尊重和关注的态度对待孩子，遵守承诺，给予适当的自由和支持，这样会让孩子感受到被重视和关注，从而增强对家长的信任。

4.建立家庭规则，不轻易给孩子贴“诚信标签”

家庭规则的建立是为了让儿童从小具有明确的边界感、底线感，清楚知道什么事情“不可为”。在培养孩子诚信方面，家长可以建立以下规则：真诚地面对自己，不虚伪、不虚荣、不攀比；说话算数，不轻易许诺，一旦承诺就要尽力去履行；不欺骗他人，不说谎话，即使犯错了也要勇于承认并承担后果；不抄袭、不作弊，诚实地完成学业和其他任务，这将让孩子学习到如何遵守规则并建立起与他人之间的公平关系，与此同时，也要鼓励孩子对不公平的事情勇于说“不”；不偷窃，未经允许不能碰、拿别人的东西；不诚信的行为是要付出代价的，撒谎、偷窃或作弊都将受到批评和惩罚。家庭规则的建立需要家长和孩子一起商定，并且让孩子明确每一条规则的含义，且家庭规则约束的应该是所有家庭成员而非只有孩子。

孩子最初的说谎一般属于无意说谎，无意说谎是指说谎行为不受主体自身控制，是一种无意识的行为，表现为幻想与现实混同、认识不足而导致理解错误等。如幼儿园里一个孩子说自己的爸爸是飞行员，其他小朋友也纷纷说自己的爸爸是飞行员。孩子出现无意说谎的现象，主要原因在于心理发展处于“自我中心”阶段，且容易把想象、愿望和现实混淆等等。无意说谎本身是无意识或不自觉的行为，与道德水平高低并无关系，当出现这种情况时家长不用特别在意甚至无须干预。而当孩子想要通过撒谎避免惩罚或者获得奖励，抑或满足自己的愿望或需求，或是觉得撒谎是有趣的并能够让他在同伴中获得更高的地位、吸引他人的注意时，就会由无意说谎过渡到有意说谎。当孩子出现有意说谎时，家长也不能给孩子贴上“诚信标签”，认为孩子就爱骗人或习惯性说谎等等。家长要以此为教育契机，充分了解孩子撒谎的原因和目的，做出正确的引导。如，告诉孩子诚信的重要性并为其提供良好的榜样，这种榜样既可以是家长自身，也可以是孩子喜欢且能理解的人物形象；鼓励孩子说实话，并告诉他们爸爸妈妈不会因为犯错而惩罚你，但是会因为撒谎而批评你；让孩子知道即使自己不小心犯了错爸爸妈妈也一样爱他，且家人会永远信任和支持他，用谎言去掩饰错误反而会令爸爸妈妈失望；与孩子充分沟通，了解他们的需求和期望，并尽可能满足其合理需求；对孩子不诚信的行为予以批评甚至惩罚，并向孩子阐明原因。

5.鼓励孩子参与有利于诚信培养的社会活动

家庭诚信教育并不局限在家庭环境中，而是需要家长有意识地创造更多的机会让儿童走向社会去体验诚信、践行诚信。因此，家长可以与孩子共同参与一些社会活动。如，通过参与社区义务劳动、敬老院服务、环保活动等志愿服务可以让孩子更好地了解社会公益事业，同时也可以培养其诚信和责任感。参与足球、篮球、拔河等团队比赛可以让孩子了解团队协作中诚信的重要性以及合作精神，最终明确竞争的目的在于更好地发展，且竞争与合作并不矛盾，甚至可以说合作是竞争的高级形式。通过参与社区环境整治、公共设施维护等社区建设活动可以让孩子更好地了解社会公共事务，拓宽视野并尊重社会规则。通过参与社会调研等活动可以让孩子了解真实的社会现象与问题，培养其客观性与公正性。通过参与公开承诺类活动，如在班级里公开承诺好好学习、不作弊等可以增强孩子的自我约束力，并培养其诚信意识。

特别需要注意的是，无论何种诚信教育的社会活动，都需要家长在活动前与孩子充分讨论社会生活中诚信的意义和价值，引导孩子思考如何保持诚信并树立诚信意识。在活动中，家长可以有意识地展示自身诚信的行为，如遵守规则、尊重他人、信守承诺等。当孩子在活动中做出不诚信的行为时，家长需要及时提醒和督促。当孩子表现出诚信行为时，家长也应该及时给予表扬和鼓励，并明确指出孩子获得表扬的原因。活动结束后，家长可以和孩子一起回顾活动过程，引导孩子思考如何保持诚信，并反思自己的行为是否符合诚信要求。

（作者：夏婧，系首都师范大学学前教育学院副教授）

(责编：郝孟佳、李昉)