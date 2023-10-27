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第八届全国学生“学宪法 讲宪法”活动全国总决赛在北京启动

2023年10月27日18:25 | 来源：教育部网站
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由教育部主办、北京外国语大学全国青少年法治教育中心承办的第八届全国学生“学宪法 讲宪法”活动全国总决赛于2023年10月26日正式启动。

来自全国31个省（区、市）、新疆生产建设兵团和香港、澳门特别行政区的参赛选手及领队参与了启动仪式。教育部政策法规司、北京外国语大学相关负责人出席启动仪式，宣布总决赛启动，北京大学法学院教授王磊作为总决赛评委代表致辞。启动仪式上举行了火炬传递、集体宣誓和《宪法伴我们成长》歌曲传唱等活动。

总决赛分为演讲比赛和素养竞赛两个项目，设有小学、初中、高中（含中职）和高校四个组别。各学段优秀选手将结合身边生动、鲜活的案例，讲述宪法与法治的故事，感受宪法与法治的强大生命力，表达对宪法与法治的理解和尊崇，强化宪法意识，弘扬宪法精神，全面展示学讲宪法的成果和风采。

自2016年起，教育部每年组织开展全国学生“学宪法 讲宪法”系列活动，全面覆盖全国大中小学各学段，通过网络学习、法治实践、全国总决赛、优质法治教育资源征集等方式，不断增强针对性和实效性，现已成为教育系统开展青少年宪法宣传教育的重要抓手和靓丽品牌。

(责编：孙竞、郝孟佳)

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