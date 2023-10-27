原标题：探寻“数学家之乡”的基因密码

苏步青故居。 记者 刘莉摄

浙江省温州市南塘河畔的白鹿洲公园古香古色，尽显水乡风情。一座古朴的中式庭院坐落在这个公园中，吸引着大量游客参观，特别是对数学感兴趣的人。这里便是我国著名数学家、国家最高科学技术奖获得者、中国科学院院士谷超豪的祖宅。

谷超豪只是众多温州数学家的一个代表。近百年来从温州走出的数学领域的学者、教授超过200人，如姜立夫、苏步青、谷超豪、李锐夫、方德植、徐贤修、徐桂芳、白正国、项黻宸、姜伯驹……据介绍，曾经全国主要大学中三分之一的数学系主任是温州人，中央研究院、中国科学院数学领域的院士中有9位是温州籍。2003年，国际最高数学成就沃尔夫奖得主、中国科学院外籍院士、著名数学家陈省身在访问温州时，欣然题写“数学家之乡”。

为了擦亮“数学家之乡”的名片、全面展示温州籍数学家的风采、更好挖掘宣传这些数学家身上宝贵的精神财富，2012年11月，经过一年的组织筹备，这座位于温州黄金地带的“谷宅”被打造成了“温州数学名人馆”，向公众免费开放。

10月中旬，记者随中国科协“走进‘浙里’科学家群落”调研活动来到温州，了解这里依托科学家故居，弘扬科学家精神的故事。

“谷宅”是一座坐西朝东的七间二进院落，是温州典型的民居建筑。庭院幽深逸静，其中布置着水井、花台、草木，朴实而精致。不大的中心庭院中，北侧一组青铜人物雕像引人驻足。姜立夫、苏步青、谷超豪三代温州籍数学家中的佼佼者穿越时空相聚于此。

展馆按照时间脉络，选取了29位各个时期有代表性的温州籍数学家，将他们的生平、成就以展板、实物、多媒体等多种形式展现给观众，让人们了解“数学家之乡”的历史，以及温州在培养造就数学人才方面的辉煌。

来到展馆的很多人会问“为什么温州会出这么多数学家？”“温州数学名人馆”的工作人员向我们介绍了当地研究的结果。温州人认为“务实勤恳”的地域品性、信息通达的沿海环境造就了温州籍庞大的数学家群体。吃苦耐劳的群体性格在温州数学家身上体现得尤为明显。清末民初，温州与国内外海上交通往来频繁，日本和欧美的现代数学传入中国，第一时间便到达温州。肯动脑筋、不畏繁难的温州青年较多选择这一学科，在外求学的温州人回乡后大多从事数学教育工作，从而使数学之花在温州生根发芽。

展馆中展示的数学家将个人命运与国家前途紧密相连的故事让人印象深刻。为了尽快让现代数学在中国生根发芽，哈佛大学数学专业博士毕业的姜立夫，放弃个人研究、全身心投入育人事业，1920年在南开大学创办算学系。这是继北京大学之后，我国大学中开办的第二个算学系。此后4年时间，作为全系唯一的老师，姜立夫一人同时教授理学院公共数学课和算学系的全部数学专业课程。名副其实的“一人系”开启了我国现代数学教育的新篇章。江泽涵、吴大任、苏步青、华罗庚等杰出数学家都受过姜立夫的影响和提携。10余年后，南开大学数学系基础稳固，姜立夫才重拾自己的学术研究工作。他曾说：“我愿把一生献给中国数学。”

中国微分几何学派创始人、被誉为“东方第一几何学家”的苏步青也是温州数学家的代表。“要救国就要振兴科学、发展实业，数学是发展科学技术的基础，必须学好数学。”在温州读书时，中学数学老师的这句话，影响了苏步青的一生。苏步青曾担任浙江大学教务长、复旦大学校长。除学术研究外，他把大量心血用于教育人才。他的学生谷超豪，曾在一篇纪念文章中介绍：苏步青的眼光不限于大学，他非常关心中学的数学教育，亲自编写数学教材，年过80还为中学教师举办系列讲座，介绍现代数学知识。1998年，苏步青获得何梁何利科学技术成就奖，他把100万港元奖金用于奖励中学数学教师和复旦数学系师生。

“温州数学名人馆”只是温州市众多科学家精神教育资源中的一个。记者在此次调研中还参观了温州大学苏步青谷超豪纪念馆，以及温州市平阳县依托苏步青故里打造的研学路线，包括苏步青故居、苏步青励志教育馆、数学奥妙馆。温州市科协办公室主任朱师文介绍说，探索如何更好地用好这些科学家精神教育资源是他们未来一项重要的工作内容。（记者 刘莉）

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