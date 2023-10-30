李依环 实习生朱彦初

“上海交通大学坚持以‘立德树人’为根本任务，以思政课改革创新为核心，构筑起了具有交大特色的‘大思政课’育人格局。”2023大学校长论坛期间，上海交通大学党委常委、宣传部部长胡昊在接受人民网专访时说。

记者了解到，近年来，上海交通大学发挥在“大思政课”方面先行探索、先行实践等优势，着力构建大学牵引、区域联动、大中小学贯通的“1+1+N”“大思政课”育人模式。同时，以内容建设为基础，以机制联动为核心，以团队建设为关键，以数字赋能为支撑，全面推进“大思政课” 建设整体试验区的探索实践。

“上海交通大学统筹推进‘时代新人铸魂工程’，通过‘大思政课’深化‘学在交大’教学综合改革，让学生实现最大程度的教育增值。”胡昊介绍，在教育部和上海市教卫党委、市教委指导下，与所在区域上海市闵行区深入推进“大思政课”建设整体试验区。发挥思政课关键课程与多元主体的协同作用，将思政小课堂与社会大课堂充分结合，使党的创新理论“入耳、入脑、入心”。

胡昊表示，上海交大推进“大思政课”建设主要有三个特色：一是共建共享“大平台”。通过学理深度阶梯式拓展，构建层次分明、前后衔接、循序渐进、螺旋上升的大中小思政课“一体化”体系；二是打造育人“大师资”。聘任20余位扎根一线的科学家、劳动模范等担任“大思政课”兼职导师，构建大师资库；三是构建鲜活“大课堂”。推出新生校园原创大师剧、推进创造性劳动大课堂，推动“校区-园区-社区”三区协同，提升思政教育亲和力和针对性。

对于如何形成“大思政课”育人合力，胡昊介绍，为实现为党育人、为国育才的根本目标，上海交通大学目前主要从以下方面全面发力——

一是让“大思政课”在“多层次思政育人共同体”中落地生根。学校领导多年坚持为学生讲授“选择交大就选择了责任”开学第一课，并陆续推出“院士讲思政”“专业大咖讲思政”“行业精英讲思政”“大学生讲思政”等多种形式强国系列“大思政课”。

二是让“大思政课”在“祖国最需要的地方”落实落细。让实践必修课开到“雪龙号”上，将“大思政课”开到“大飞机”上，把课堂从三尺讲台延伸到洱海治理一线，引导学生坚持“把科研论文写在祖国大地上”。

三是让“大思政课”在“五育融合”育人体系中彰显价值。推出“奥运中的交大人”等思政课新形式；打造美育矩阵，推出原创纪实大师剧《海菜花开》、原创校史舞台剧《积厚流光》、学生原创话剧《钱学森》等，让“大学生”演身边的“大先生”；推进劳动教育，建设“宿舍-园区-校区-校外”四级劳动基地，开设厨艺学堂、农作学堂等八大劳动课堂。

(责编：李昉、熊旭)