原标题：我国将大力推动专利产业化

“到2025年，推动一批高价值专利实现产业化。高校和科研机构专利产业化率明显提高，全国涉及专利的技术合同成交额达到8000亿元。一批主攻硬科技、掌握好专利的企业成长壮大，重点产业领域知识产权竞争优势加速形成，备案认定的专利密集型产品产值超万亿元。”10月26日，国家知识产权局局长申长雨在国务院新闻办举行的政策例行吹风会上介绍，根据国务院办公厅近日印发的《专利转化运用专项行动方案（2023－2025年）》（以下简称《方案》），我国将大力推动专利产业化，加快创新成果向现实生产力转化。

近年来，我国专利转化运用取得良好成效。但同时，仍然面临专利转化率偏低、激励不足、机制不畅，与企业需求结合不紧密、服务体系不健全等问题。

“这次《方案》的出台，旨在通过组织实施为期三年的专项行动，从提升专利质量和加强政策激励两方面发力，进一步打通堵点、激发动力、激活市场，切实解决专利转化运用的源头质量问题、主体动力问题、市场渠道问题，从而有效提升专利转化运用效益，更好助力经济高质量发展。”申长雨说。

推动专利转化运用，充分挖掘专利价值，大力发展专利密集型产业，是推动高质量发展的一项战略任务。《方案》就专利转化运用专项行动提出具体目标：

高校和科研机构是国家战略科技力量和国家创新体系的重要组成部分。数据显示，截至2023年9月，国内高校有效发明专利拥有量达76.7万件，科研机构有效发明专利拥有量达22万件，合计占国内有效发明专利拥有量的25.3%。“针对《方案》具体部署，国家知识产权局将组织高校、科研机构全面盘点存量专利。动员全国高校和科研机构筛选具有潜在市场价值的专利，建立供需对接、推广应用和跟踪反馈机制，力争在2025年年底前实现高校和科研机构未转化的有效专利全覆盖。”申长雨说。

中央企业是科技创新的重要力量，国务院国有资产监督管理委员会科技创新局负责人方磊介绍，中央企业专利数量、质量不断提升。截至2022年年底，中央企业拥有有效专利数量121.6万项，其中发明专利50.5万项，有效发明专利、主要发达国家有效专利数量占拥有专利总量分别达41.5%和2.5%。

“下一步，国务院国资委将联合国家知识产权局制定中央企业高价值专利工作指引，在重要行业领域培育更多的高价值专利。推动企业将先进专利技术转化为行业、国家、国际标准。组织企业积极参与国家专利密集型产品认定平台备案，加强对专利密集型产品的推广应用，促进专利价值实现。”方磊说。

《方案》明确指出，要培育知识产权要素市场，构建良好服务生态。国家金融监督管理总局法规工作相关负责人杜墨表示，国家金融监督管理总局将依据《方案》要求，不断完善知识产权质押融资政策体系，修订出台相关贷款管理办法，支持银行对专利权等无形资产的研发提供贷款，允许根据业务特征、运行模式等灵活安排，满足不同的专利研发和转化需求。

“近年来，工业和信息化部不断完善产业知识产权工作体系，聚焦重点产业链，提升知识产权创造能力，加强知识产权转化运用，营造良好的知识产权保护环境。”工业和信息化部科技司负责人任爱光介绍。

结合《方案》部署，任爱光表示，将着力打通专利转化运用关键堵点，提升知识产权强链护链水平。将引导各类创新主体做好高质量知识产权组合布局，提升产业竞争力和市场效益；强化重点产业链上下游知识产权协同运用，提高企业知识产权管理和运用能力；开展“三赋”全国行系列活动，推动更多中小企业走专精特新发展之路；开展跨领域融合背景下知识产权运用规则、前沿技术领域知识产权保护规则等研究，做好重点产业知识产权保护，进一步深化知识产权国际合作。

（见习记者 李春剑 记者 张晓华）

(责编：李昉、孙竞)