人民网北京10月31日电 （记者郝孟佳）由广西师范大学教育学部、广西心理学会主办的“铸牢中华民族共同体意识”论坛28日在桂林召开。广西师范大学校长孙杰远表示，铸牢中华民族共同体意识、全力推进中国式现代化是当下和未来各个科学领域共同关心的问题，希望通过多元、多视角的交流，共同探讨铸牢中华民族共同体意识的本质和规律。

论坛现场。学校供图

中国心理学会理事长苏彦捷教授指出，论坛涉及各学科的前沿成果，通过心理学与教育学、民族学、语言学的对话为铸牢中华民族共同体意识提供了多个学科的智慧支持，心理学学科应在推进现代化进程中担当起自身的责任和使命。

教育部民族教育发展中心副主任赵建武认为，心理学研究为铸牢中华民族共同体意识的实践提供了理论基础，加强各学科对话交流是促进民族地区教育高质量发展、建设教育强国的重要途径。

国家民委理论研究司巡视员陈晓嫚表示，铸牢中华民族共同体意识，既是实现中国式现代化的重要前提，也是实现中国式现代化的必然结果。期待论坛能在铸牢中华民族共同体意识和推进中国式现代化方面激励出更多的创新性思想和成果。

在主旨报告环节，浙江师范大学教授乐国安从“中华民族共同体意识”的含义出发，强调了心理学在“铸牢中华民族共同体意识”中的作用及多学科协同参与的必要性。暨南大学教授谭力海基于语言的脑认知发展特点，指出大脑具有高度的可塑性，对语言的表达会受到语言特点的影响，语言中枢的定位、保护、康复和开发必须考虑语言类型的特点。北京大学教授韩世辉从文化科学视角出发，指出人类对自我和他人社会信息的加工受社会文化情境的影响，并在神经层面上表现出文化可塑性，可以通过理解不同文化之间的差异来推动人类命运共同体的建构。西南大学教授赵玉芳介绍了文化混搭、共同内群体认同、群际接触、自我建构等方面对民族心理融合的影响，并强调民族心理融合是深层次的民族交融，也是中华民族共同体运行良好的一种心理表征。

论坛主席、广西师范大学特聘教授张积家谈到，希望各领域专家、学者将铸牢中华民族共同体意识与学科建设、科学研究、个人的生涯发展、树立人类命运共同体意识相结合，传承好中华民族的优秀传统文化。

据悉，本次论坛共设置两场大会主旨报告和四场分论坛报告，来自全国各高校、科研院所的近三百位专家、学者围绕铸牢中华民族共同体意识展开深入交流与探讨。

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