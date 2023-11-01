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同济老师上课教“打游戏” 网友：慕了！又是别人家的课

2023年11月01日14:12 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月1日电 （记者李依环）“大学课堂上还可以打游戏？”没错！在同济大学设计创意学院教师柳喆俊的课堂上，学生们不仅可以“堂而皇之”打游戏，还可以亲身主导设计游戏。

近日，同济大学公布了学校2023年教师教学创新大赛获奖名单，柳喆俊老师的《设计技术3·数字游戏设计与开发》课堂入选，被学生们誉为“Nice老师”的“宝藏课”。

图片来源：同济大学

“Nice老师”柳喆俊。图片来源：同济大学

这堂课上，学生不仅可以学习到游戏史论等内容，还可以直接参与游戏引擎、程序设计、界面设计、体验设计等技术的探索。在老师的支持下，学生们也更主动地加大投入时间和精力去深入学习。

除了传授基础理论与基本技能以外，柳喆俊说，最主要的是帮助学生建立起对于专业领域的宏观、系统认知，帮助每一位学生找到自己的兴趣与特长。

图片来源：同济大学

学生在课堂上体验游戏。图片来源：同济大学

“游戏是一种综合性的媒介，是当代青年传递信息、相互交流的方式和载体。”在柳喆俊看来，电子游戏正在深度改变人们的生活，游戏本身既可以用来娱乐，又可以和生活的方方方面进行结合。同学们也可以从游戏与生活的融合中受益，寓教于乐，在玩中学习。

图片来源：同济大学

柳喆俊创办的实验室。图片来源：同济大学

据悉，这门课依托于柳喆俊创办的两个实验室进行，分别是数字动画与数字娱乐实验室以及沉浸式体感仿真实验室，同学们亲切地称之为“树洞鱼”。

学习游戏设计需要进行大量的创作实践，包括课程作业、毕业设计、课外竞赛等。“树洞鱼”就为学生提供了这样一个舒适高效的学习、创作空间，其中设有各种专业设备，主要开展4D沉浸式交互体验相关的内容创作与科学研究，大部分游戏类作品也都是从这里诞生。

未来世界，游戏何为？柳喆俊回答说：“无限可能！“

（视频由同济大学提供）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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