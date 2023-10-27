本报记者 赵晓霞

亚历山大（后排左一）参加了今年的“汉语桥”夏令营，与老师和同学在北京外国语大学合影。

安东尼近照

齐柏然（右一）和同学在故宫留影。

常红在参加“汉语桥”夏令营期间留影。

今年5月至6月，意大利罗马国立住读学校的170余名师生来到中国，在“汉语桥”夏令营度过两周。“回国后，有5名学生申请了赴中国留学。从今年9月到明年1月，他们将在华东师范大学第二附属中学完成一学期的课程。” 说到参加夏令营带给学生们的改变，该校中文老师、此次夏令营（上海团）的带队老师之一陈杰介绍了几名学生的近况。

以多元视角看待世界

今年16岁的常红在罗马国立住读学校读高中四年级，目前申请了到上海学习一学期的项目。“一是为了能在中国的学校系统学习；一是考虑到我未来的大学选择，留学这段经历在我申请大学过程中，是一大优势。”常红说。

常红并非从高一就在罗马国立住读学校就读，因为对中文感兴趣，得知该校的中文项目很好，决定参加学校2021年9月的入学考试。“考试内容包含中文和中国文化，我便跟着一名中文老师开始学习。虽然从我决定转学到参加考试，时间很短，学习过程中遇到诸多困难，但在老师帮助下，我通过了考试。”常红说，从那时起，他在新学校的“冒险”开始了，“这是我学习生涯中的一个重要转变。”

在意大利，罗马国立住读学校颇负盛名。该校于2009年开设5年制中文国际理科高中，设有意大利最大的孔子课堂，学生学习中文和中国文化蔚然成风。

据罗马国立住读学校中文教师钱一菁介绍，中文课是国际理科高中部的必修课程，包括中文、中国文学、中文历史及中文地理几门核心课程，由中国老师与当地老师合作授课。“每个班级1周的中文相关课程总课时量达7小时，高中一二年级开设中文地理课，三四五年级开设中文历史课。这些课程不仅教授中文与中国文学等，也通过跨学科的合作授课帮助学生们从多元文化的视角看待历史以及当今世界，这也是当初开设多门中文类课程的初衷。”

据陈杰介绍，目前，毕业班的学生中，有的准备选择语言学作为大学专业，也有学生计划申请中国大学。

学习中文是“迷人经历”

对罗马国立住读学校中文国际理科高中的学生们来说，提升中文水平、了解中国是择校理由，也是未来梦想。

亚历山大是一名高中二年级学生，曾在中国生活过8年，先在重庆，后在安徽合肥。“在疫情期间，我回到了意大利。因为说中文的机会变少了，中文水平有些退步。后来，我选择到罗马国立住读学校学习，也是为了提升中文能力。”

亚历山大总结了不少学习中文的方法。在他看来，最有效的方法是和母语为中文的人交流。“当这种机会没那么多的时候，可以使用相关教材、在线中文教学资源、语言学习应用程序等来学习中文。” 说到学中文的挑战，亚历山大认为是汉字书写和汉语拼音声调。“无论有多少挑战，学习中文都会收获很多，可以锻炼思维，也可以增加就业机会。”

和亚历山大相比，安东尼算是罗马国立住读学校中文国际理科高中的“老学生”了，已读高中五年级。他的中文学习之路始于4年前，“我喜欢中文，因为它既灵活又严谨。我花了很长时间才学会写汉字，也花了较长时间练习汉语发音。”

在安东尼看来，学习中文的经历不仅难忘，而且对他的生活至关重要。“在这段迷人的经历中，我有机会从多个方面感受中国。更重要的是，我有机会深化对这个有着悠久历史和灿烂文化的国家的认识以及可以更深入地了解中国文化。”安东尼说，“学习中文让我的内在更加丰富，也让我了解并尊重世界文明的多样性。”

和中国有了更亲密联系

参加“汉语桥”夏令营是海外学习中文的学生全面感知中国的有效途径。

罗马国立住读学校学生通过参加夏令营不仅学习了中文知识，体验了中国文化，还对中国有了更加真实、立体、全面的感知。该校师生在今年5月至6月参加的“汉语桥”夏令营由中外语言交流合作中心主办，北京外国语大学和华东师范大学承办。

16岁的齐柏然是营员之一。 “我已经学中文两年了，今年和同学实现了‘中国梦’，到中国看了看。”齐柏然说，“这是我第一次到中国，去之前，我听说中国非常美丽，但我看到的中国超出了想象。我没想到北京的故宫、颐和园那么漂亮，烤鸭那么好吃，中国人那么友好……参加夏令营的经历是珍藏在我心里的一笔宝贵财富。”

安东尼在闭营仪式上与同学分享两周的学习感受时说：“在这十几天的特别经历中，我们近距离观察了一个新的世界，拓展了眼界，提升了自身能力，也更加意识到我们所生活的世界的多元。”

陈杰注意到，参加夏令营回到意大利之后，学生们对中文的兴趣提高了，不仅主动学习新词汇，还积极用中文沟通表达，课堂气氛更加活跃。

钱一菁是此次夏令营（北京团）的带队老师之一。她告诉记者，参加夏令营的学生大部分是第一次到中国，也是第一次对中国有直接的体验与了解。“在北京的这段日子与他们在罗马的日常生活截然不同，他们看到了很多与想象中不同的人和事，接触到很多热情的中国人，这让他们感受到与中国建立起了一种更亲密的联系。” 钱一菁说，“学生们希望明年还能回到中国，继续探索中国和中国文化的旅程。”

北京外国语大学孔子学院工作处处长金利民表示，罗马国立住读学校“汉语桥”夏令营项目已有10余年，累计逾千人次参营。学生们通过在华学习和参访，亲身体验中国文化，更好地理解当代中国。“我们希望未来能继续承办‘汉语桥’夏令营，让世界各国青年通过夏令营了解真实、立体、可亲、可爱的中国，成为中外友谊的使者。”

本文配图均由中外语言交流合作中心提供

(责编：李昉、孙竞)