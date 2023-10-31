人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

一所小学缘何频获国家专利

2023年10月31日08:09 | 来源：光明日报
小字号

原标题：一所小学缘何频获国家专利

　　 水烧开就能给出提示音的智能测温锅盖、可以放笔和便笺的多功能读书带……北京市朝阳区实验小学日前举行师生作品获国家专利项目发布会，向各界展示该校师生荣获的43项国家专利项目，展现了学校在创新人才培养方面进行的实践与探索。

　　 记者发现，这所小学仅2023年就有23项作品进入专利名单。

　　 “如何让更多的孩子对发明创造感兴趣？十年来，我们进行了全面的课程改革，共开设了134门校内选修课，以培养孩子们的兴趣和能力，引导并激发他们的好奇心和求知欲。”该校校长陈立华介绍。

　　 学校提供工具和相关课程，支持学生从生活中的小事入手。老师也会鼓励学生在学习、生活中发现问题，进而通过实践去解决问题。

　　 “在老师的指导下，我对学校课桌的结构和尺寸进行了测量和分析，发现课桌桌面两侧有一个空间可以利用起来，我们尝试了可折叠的纸袋、可伸缩的收纳盒和可替换式的收纳袋，最终形成了我现在的成果——隐藏式桌面垃圾收纳装置。在老师的帮助下，我还申请了设计专利。”六年级学生郭滋祺自豪地讲述着发明经过。

　　 学校推出了丰富多彩的课程，学生可根据自己的兴趣进行选择。如科学学科开设了“炫酷的小马达”“奔跑的小车”等课程；综合实践学科开设了“趣味3D打印”“传统手工艺”等课程。

　　 在3D打印综合实践课上，同学们讨论能否利用3D打印机打印一些中国传统益智玩具，杨家林、邱禾佳、程可欣三位同学将目光投向了课间经常玩的鲁班锁。传统的鲁班锁是榫卯原理，有9块结构，他们设计了只有6块结构的简化版鲁班锁，让年龄小的孩子更容易上手。

　　 近年来，朝阳区实验小学积极开展校外实践活动，同北京服装学院、北京舞蹈学院、首都体育学院、中国京剧院等单位合作，设置了机甲大师机器人、航模海模等课程，吸引了一大批学生参与。

　　 “一定要给孩子选择的机会，没有选择就没有兴趣，没有兴趣就没有创造。”北京师范大学教授、中国教育发展战略学会副会长褚宏启认为，培养学生独立性与自主性，鼓励其提出个人看法与见解，有助于孩子更好地成长。

　　 （记者 董城 通讯员 郭奕洲）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部