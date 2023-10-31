原标题：一所小学缘何频获国家专利

水烧开就能给出提示音的智能测温锅盖、可以放笔和便笺的多功能读书带……北京市朝阳区实验小学日前举行师生作品获国家专利项目发布会，向各界展示该校师生荣获的43项国家专利项目，展现了学校在创新人才培养方面进行的实践与探索。

记者发现，这所小学仅2023年就有23项作品进入专利名单。

“如何让更多的孩子对发明创造感兴趣？十年来，我们进行了全面的课程改革，共开设了134门校内选修课，以培养孩子们的兴趣和能力，引导并激发他们的好奇心和求知欲。”该校校长陈立华介绍。

学校提供工具和相关课程，支持学生从生活中的小事入手。老师也会鼓励学生在学习、生活中发现问题，进而通过实践去解决问题。

“在老师的指导下，我对学校课桌的结构和尺寸进行了测量和分析，发现课桌桌面两侧有一个空间可以利用起来，我们尝试了可折叠的纸袋、可伸缩的收纳盒和可替换式的收纳袋，最终形成了我现在的成果——隐藏式桌面垃圾收纳装置。在老师的帮助下，我还申请了设计专利。”六年级学生郭滋祺自豪地讲述着发明经过。

学校推出了丰富多彩的课程，学生可根据自己的兴趣进行选择。如科学学科开设了“炫酷的小马达”“奔跑的小车”等课程；综合实践学科开设了“趣味3D打印”“传统手工艺”等课程。

在3D打印综合实践课上，同学们讨论能否利用3D打印机打印一些中国传统益智玩具，杨家林、邱禾佳、程可欣三位同学将目光投向了课间经常玩的鲁班锁。传统的鲁班锁是榫卯原理，有9块结构，他们设计了只有6块结构的简化版鲁班锁，让年龄小的孩子更容易上手。

近年来，朝阳区实验小学积极开展校外实践活动，同北京服装学院、北京舞蹈学院、首都体育学院、中国京剧院等单位合作，设置了机甲大师机器人、航模海模等课程，吸引了一大批学生参与。

“一定要给孩子选择的机会，没有选择就没有兴趣，没有兴趣就没有创造。”北京师范大学教授、中国教育发展战略学会副会长褚宏启认为，培养学生独立性与自主性，鼓励其提出个人看法与见解，有助于孩子更好地成长。

（记者 董城 通讯员 郭奕洲）

(责编：李昉、郝孟佳)