人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

2023大学书记校长说——

曾勇：高校要着力培养国家急需高层次人才

2023年11月03日14:44 | 来源：人民网-教育频道
小字号

“高校是国家教育体系和创新体系的重要组成部分，在建设教育强国的进程中具有独特地位和使命。”2023大学校长论坛期间，电子科技大学校长曾勇在接受人民网专访时表示，高校要着力培养国家急需高层次人才，构建与一流大学相适应的科研创新体系，打造国家战略科技力量；要树立大教育观，提升高校对区域经济社会高质量发展的支撑力、贡献力。

如何提高人才自主培养质量、培养拔尖创新人才？曾勇认为，高校需要通过全员育人文化建设和机制创新，让人才将创新优势、科研优势转化为育人能力和育人优势；通过创新设计，形成对学生“唤起好奇、激发潜能”的高水平人才培养体系。特别是对于工程创新人才培养，需要建立起从新生入学就开始，贯穿全程的工程创新学习环境。

在谈到推进科教融汇，突破关键核心技术“卡脖子”问题时，曾勇表示，高校要充分发挥特色优势，聚焦战略必争领域，积极承担重大任务，服务国家重大需求。通过不断创新体制机制，做好“放管服”，充分激发科研一线人员，特别是青年骨干的创新潜力，弘扬甘于奉献的家国情怀，自觉履行高水平科技自立自强使命担当。

文字：李昉

视频：实习生萧丹妮

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部