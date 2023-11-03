“高校是国家教育体系和创新体系的重要组成部分，在建设教育强国的进程中具有独特地位和使命。”2023大学校长论坛期间，电子科技大学校长曾勇在接受人民网专访时表示，高校要着力培养国家急需高层次人才，构建与一流大学相适应的科研创新体系，打造国家战略科技力量；要树立大教育观，提升高校对区域经济社会高质量发展的支撑力、贡献力。

如何提高人才自主培养质量、培养拔尖创新人才？曾勇认为，高校需要通过全员育人文化建设和机制创新，让人才将创新优势、科研优势转化为育人能力和育人优势；通过创新设计，形成对学生“唤起好奇、激发潜能”的高水平人才培养体系。特别是对于工程创新人才培养，需要建立起从新生入学就开始，贯穿全程的工程创新学习环境。

在谈到推进科教融汇，突破关键核心技术“卡脖子”问题时，曾勇表示，高校要充分发挥特色优势，聚焦战略必争领域，积极承担重大任务，服务国家重大需求。通过不断创新体制机制，做好“放管服”，充分激发科研一线人员，特别是青年骨干的创新潜力，弘扬甘于奉献的家国情怀，自觉履行高水平科技自立自强使命担当。

文字：李昉

视频：实习生萧丹妮

(责编：李昉、熊旭)