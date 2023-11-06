人民网北京11月6日电 （记者李依环）近日，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友的母校安徽医科大学设立“吴尊友奖学金”，主要用于资助奖励学校公共卫生学院学子，促进高水平公共卫生学院建设。截至11月6日9时，基金筹款已超160万元。

截图来源：安徽医科大学教育基金会校友捐赠平台。

据安徽医科大学教育基金会校友捐赠平台介绍，根据吴尊友教授生前同事、好友和广大校友倡议，并征得吴教授家属的同意，决定设立“吴尊友奖学金”基金。基金通过校友捐赠和社会捐款等形式筹集。捐款页面设置有100元、1000元、2000元以及任意金额选项。

捐赠平台表示，期望通过该奖学金的设置，将吴教授为国为民的献身奉献精神传承下去，培养更多优秀的公共卫生人才，也更好激励和帮助更多公卫学子为健康中国贡献力量。

吴尊友1980年考入安徽医科大学卫生系，1985年毕业后在校攻读流行病学硕士研究生，师从我国著名流行病学家吴系科教授和张衍文教授。1988年毕业后，他进入安徽省防疫站工作，后在美国加州大学洛杉矶分校攻读流行病学博士学位。回国后，吴尊友组织设计了世界上最大规模的艾滋病疫情哨点监测系统和健康干预措施，为国家艾滋病防治工作提供了重要支持和指导。2023年10月27日，吴尊友逝世，享年60岁。

吴尊友教授。图片来源：安徽医科大学

捐赠平台提到，三十余载的职业生涯，占据了他一半以上的生命历程。吴尊友教授用自己的实际行动诠释了科学家精神，把毕生精力都献给了祖国的卫生健康事业。他的一生是光辉的一生、奉献的一生值得我们永远铭记。

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