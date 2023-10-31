李依环 实习生朱彦初

“多年来，武汉科技大学持续为湖北的行业、产业发展提供人才支撑。”2023大学校长论坛期间，武汉科技大学校长倪红卫在接受人民网专访时表示，近年来，武汉科技大学瞄准国家战略需要，结合独特的区域性特征，调整了学科专业和培养方案，并始终坚持擦亮科技名片，发挥科技大学的优势，为区域行业、产业服务。

武汉科技大学是湖北省人民政府和教育部共建的地方高水平大学。倪红卫介绍，1898年，张之洞先生创办湖北工业学堂。新中国成立以后，随着武钢的建设，逐渐成立了武汉科技大学。百余年来，学校为国家和社会培养了各类专门人才25余万人。一大批杰出校友成长为院士、专家学者、党政领导、大型钢铁企业掌门人，学校被誉为“冶金高层次人才的摇篮”。

倪红卫谈到，近年来，为促进地方产业发展，武汉科技大学和地方龙头企业联合成立了第一个冶金的创新联合体，密切开展校企合作。同时，联合湖北省地市州、企业，建立产业研究院，围绕行业产业的需求组建团队进行技术攻关，并促成科技创新成果在湖北落地，着力为行业、产业的发展贡献力量。

青年就业关乎民生福祉、经济发展和国家未来。倪红卫表示，大学生的就业、创业，既是武汉科技大学的核心工作，也是一项民生工程。

倪红卫介绍，近年来，学校在助力学生就业、创业方面主要有三大举措：一是把就业育人融入到思政育人整个体系当中，鼓励大学生到祖国需要的地方去，向能够干事创业的地方去，为国家的建设服务，为实现中华民族伟大梦想实现而努力，引导学生培养正确的就业观；二是做好大学生就业服务指导的同时，广泛访企拓岗，开拓职业岗位，为大学生提供就业服务；三是瞄准就业较困难的学生，开展一对一精准帮扶，并全程提供指导。

(责编：李昉、熊旭)