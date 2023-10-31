人民网北京10月31日电 28日-29日，2023年北京市大学生工程实践与创新能力大赛暨2023年中国大学生工程实践与创新能力大赛省级推荐赛在北京建筑大学大兴校区举行。经过激烈角逐，智能物流搬运赛项、温差电动车赛项决出特等奖22项，一等奖23项，二等奖29项；工程文化赛项决出一等奖6项、二等奖6项、三等奖9项。

比赛现场。北京建筑大学供图

本届大赛由北京市教育委员会主办，北京市高教学会工程训练研究分会、清华大学、北京建筑大学、中国农业大学及北京工商大学联合承办，共有来自22所高校的96支代表队共计400余名师生参赛。比赛分为北京建筑大学、中国农业大学、北京工商大学三个赛场。

大赛主题为“交叉融合工程创新求卓越，守德崇劳制造强国勇担当”。各参赛队按照命题要求，自主设计并完成作品制作，经过各校的校级选拔赛遴选出优秀作品和代表队参赛。竞赛全过程包括新能源车赛道的温差电动车赛项、智能+赛道的智能物流搬运赛项以及独具特色的社区制作环节、工程文化知识竞赛赛项。

据介绍，作为本届竞赛的承办单位之一，北京建筑大学自2016年首次承办以来，至今已成功举办5届，致力于培养学生的实践能力和创新思维，打造品牌赛事，为学生们提供展示自己创新实践能力的平台。（李依环、实习生萧丹妮）

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