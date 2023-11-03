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开航母的00后女孩，保研北大！

2023年11月03日17:18 | 来源：人民网-河北频道
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还记得那个00后航母女舵手王心仪吗？

2018年考入北大，后选择携笔从戎

成为了辽宁舰上的一名海军战士

2022年退伍后，她回到北大继续学业

近日，好消息再次传来

王心仪已成功保研至北京大学马克思主义学院

王心仪出生在一个贫困家庭

小学、初中、高中，她在班里一直都名列前茅

她曾在文章中写道

“物质的匮乏带来的不外是两种结果

一个是精神的极度贫瘠，另一个是精神的极度充盈

而我，选择后者”

从崇尚自由、多元包容的大学校园，到强调整齐、秩序井然的军营大院

面对陌生的环境、陌生的生活带来的新目标、新要求

王心仪也在不断适应、不断自我提升

航母上的生活并不只有热血沸腾与惊心动魄

王心仪经常做的是打磨、除锈、刷漆等一些日常的维护保养工作

“只有战士们耐得住日复一日的平淡、枯燥

才能保证舰艇有持久的生命力和战斗力

正是在这些看似平淡、琐碎的日常中

我们为随时可能到来的用兵之日做着准备”

王心仪说

说起军旅生涯中最难忘的时刻，她依然难掩激动

“那是我第一次在歼-15起降期间操舵的时候

当时飞机已经很接近了

实际瞄准是从几公里外就要瞄准

那时候我们航母可能就像一张邮票大小

所以难度可想而知

母舰的航线稍微偏离0.1°可能都会带来不利影响”

直到飞机尾钩挂上母舰阻拦索终于稳稳地停在了甲板

王心仪那颗悬着的心才落了下来

“能够亲眼见证、亲身参与到航母事业的发展中

是很幸运、很光荣的一件事

这也越发使我认识到作为中国军人的光荣和使命”

2022年，王心仪告别军营，告别航母

重返北大校园继续学业

“感谢军营，让我告别了学生时代的稚嫩

认识到了青年一代应当肩负的使命和担当”

2023年五四青年节

王心仪荣获了第三十五届“北京青年五四奖章”

       图片来源：人民海军微信公众号

(责编：李依环、李昉)

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