开航母的00后女孩，保研北大！
2023年11月03日17:18 | 来源：人民网-河北频道
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还记得那个00后航母女舵手王心仪吗？
2018年考入北大，后选择携笔从戎
成为了辽宁舰上的一名海军战士
2022年退伍后，她回到北大继续学业
近日，好消息再次传来
王心仪已成功保研至北京大学马克思主义学院
王心仪出生在一个贫困家庭
小学、初中、高中，她在班里一直都名列前茅
她曾在文章中写道
“物质的匮乏带来的不外是两种结果
一个是精神的极度贫瘠，另一个是精神的极度充盈
而我，选择后者”
从崇尚自由、多元包容的大学校园，到强调整齐、秩序井然的军营大院
面对陌生的环境、陌生的生活带来的新目标、新要求
王心仪也在不断适应、不断自我提升
航母上的生活并不只有热血沸腾与惊心动魄
王心仪经常做的是打磨、除锈、刷漆等一些日常的维护保养工作
“只有战士们耐得住日复一日的平淡、枯燥
才能保证舰艇有持久的生命力和战斗力
正是在这些看似平淡、琐碎的日常中
我们为随时可能到来的用兵之日做着准备”
王心仪说
说起军旅生涯中最难忘的时刻，她依然难掩激动
“那是我第一次在歼-15起降期间操舵的时候
当时飞机已经很接近了
实际瞄准是从几公里外就要瞄准
那时候我们航母可能就像一张邮票大小
所以难度可想而知
母舰的航线稍微偏离0.1°可能都会带来不利影响”
直到飞机尾钩挂上母舰阻拦索终于稳稳地停在了甲板
王心仪那颗悬着的心才落了下来
“能够亲眼见证、亲身参与到航母事业的发展中
是很幸运、很光荣的一件事
这也越发使我认识到作为中国军人的光荣和使命”
2022年，王心仪告别军营，告别航母
重返北大校园继续学业
“感谢军营，让我告别了学生时代的稚嫩
认识到了青年一代应当肩负的使命和担当”
2023年五四青年节
王心仪荣获了第三十五届“北京青年五四奖章”
图片来源：人民海军微信公众号
(责编：李依环、李昉)
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