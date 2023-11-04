原标题：“点亮学生理想信念的灯火”

“我们教师所从事的工作，是以人育人的工作，以生命唤醒生命，以人格塑造人格，教师的职责就是点亮学生理想信念的灯火。”94岁的教师于漪充满激情、铿锵有力的话语，感染了在场的每一个人。

由教育部教师工作司指导，上海市教委主办的基础教育教师队伍弘扬践行教育家精神研讨会11月1日在上海举行。研讨会上，“人民教育家”、上海市杨浦高级中学名誉校长于漪，全国“最美教师”、贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县实验高中副校长刘秀祥，全国教书育人楷模、山东省淄博市汇英幼儿园副园长韩冰川，全国教书育人楷模、浙江省杭州第二中学校长蔡小雄，“时代楷模”、河南省南阳市镇平县高丘镇黑虎庙小学校长张玉滚，“时代楷模”、上海市黄浦区卢湾一中心小学校长吴蓉瑾等6位全国优秀教师代表发言。

于漪说：“我深深体会到、意识到教师是一个肩膀挑着学生的现在，一个肩膀挑着国家的未来，今天的教育质量就是明天的国民素质，每一节课的质量就是孩子生命成长的质量。”

刘秀祥分享了自己的“幸福”。他说，他愿意扎根山区教育，做大山深处孩子的守梦人，以教育家精神为指引，为办好人民满意的教育全力以赴。

韩冰川坚持做有温度有智慧的幼儿教师。她说：“只有大力弘扬教育家精神，涵养师德，不断提升和积累育人智慧，才能达到春风化雨、润物无声的教育效果。”

蔡小雄认为，教育家应当具有勤学笃行、求是创新的躬耕态度。大力弘扬教育家精神，将对全面深化新时代教师队伍建设、拔尖创新人才培养和基础教育高质量发展产生深远影响。

张玉滚表示，教育家既是“人师”，也是“仁师”，用大爱浇开生命之花，用大爱书写教育人生，才能对教育工作永葆热情。

吴蓉瑾认为，要树立大理想、大格局，做理想信念的坚守者、教育价值的追寻者；要具有大担当、大作为，做教育改革的先行者、先进理念的践行者；要练就大视野、大智慧，做教育问题的研究者、教育思想的贡献者。

此次研讨会的召开，旨在着力培养支撑教育强国的高素质教师队伍，大力营造尊师重教社会风尚，引导激励广大基础教育教师自觉弘扬教育家精神，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

教育部教师工作司副司长黄小华介绍，要结合教师队伍建设新形势新任务新要求，以教育家精神为引领，坚持师德师风第一标准、提升教师专业素养、深化教师管理综合改革、统筹优化教师资源配置、强化教师地位待遇保障，全力打造支撑教育强国的高素质教师队伍。

（记者 颜维琦）

(责编：李昉、李依环)