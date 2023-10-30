原标题：江南大学：以大思政课汇聚育人能量

“为者常成，行者常至。每一个拼搏的日子都闪闪发光，每一段难忘的记忆都倍加温暖。希望同学们以实现中华民族伟大复兴为己任，不负时代，不负韶华，不负党和人民的殷切期望……”今年毕业季，中国工程院院士、江南大学校长陈卫在2023年毕业典礼上，给全体毕业生上了一堂精彩的毕业思政课。

近年来，江南大学积极构建大格局组织管理体系，发挥大平台实践育人优势，夯实大先生协同育人合力，汇聚起培育堪当民族复兴重任时代新人的磅礴力量。

江南大学党委常委、副校长倪松涛告诉记者，学校党委高度重视大思政课一体化建设，开展“三全育人”综合改革示范创建，培育实施“十大育人”精品项目，切实将大思政课建设紧密融入立德树人根本任务。

江南大学坚持把思政小课堂与社会大课堂相结合，鼓励学生走进乡村、社区、企业，注重激活专业实践、志愿服务、社会服务中的思政元素，让学生在亲历实践中增长知识才干、厚植家国情怀。7月4日，学校举行“强国有我 青春有为”2023年暑期社会实践活动出征暨实践第一课开课仪式。随后，千余个社会实践团、两万多名学生奔赴新疆、贵州、广东、浙江等地乡村开展实践活动，学生们用脚步丈量祖国大地，体悟新时代波澜壮阔的历史进程和取得的伟大成就。

学校坚持开门办思政课，搭建了“江南大讲堂”“艺术课堂”“书香校园”“高雅艺术进校园”等大思政教育平台，创办了入选教育部高校思政工作精品项目的“宝哥说”“后勤学校”等，获批2023年江苏省大中小学思政课一体化建设示范项目。学校着力用好无锡市文明实践中心、太华山新四军和苏南抗日根据地纪念馆、西渚镇白塔村等基地，将思政课堂搬到国情调研、乡村振兴、文化文明等“第一线”，打造“行走的思政课”“田野上的思政课”，拓展思政课实践教学的厚度与广度，在实践教学中铸魂育人。

“无论在讲台上、生活中，还是参加社会活动，我始终感恩国家感恩党，并把‘懂得感恩’这一感悟传递给莘莘学子”——这是马克思主义学院教师徐玉生从教30余年的深情感言。

徐玉生的课堂以讲故事实现讲道理，以摆事实支撑讲故事，用鲜活的教学语言增强教学的吸引力和感染力。今年7月，教育部公布了2022年国家级教学成果奖获奖项目名单，徐玉生牵头申报的《高校思想政治理论课“启拓”教学模式设计与实践》获评国家级教学成果奖二等奖，这是30余年教学积累孕育出的思政“金课”，更是江南大学广大教职员工不断深化思政课改革创新的探索成果之一。

讲好大思政课不但要依靠思政课教师，还需激发其他育人力量共同参与、发挥优势。江南大学充分调动各专业教师主动性积极性，实施课程思政建设“八个一”行动，立项建设校级课程思政专项教改项目30项、示范专业30个、示范课63门、教学团队25个，充分挖掘并发挥专业课程的思政育人潜能。此外，学校打造“一站式”学生社区、“辅导工作室”、“教师育人工作室”等育人载体，在发挥好辅导员、班主任等力量的同时，还注重引进优秀校友、道德模范、劳模工匠等，共同参与到大思政课建设中。

（记者 苏雁 通讯员 梁建 徐璐）

(责编：李昉、李依环)