人民网北京11月3日电 日前，北京化工大学卓越工程师学院成立大会在朝阳校区举行。会上，11家企业受聘为卓越工程师学院首批理事单位。

据悉，成立卓越工程师学院，是推进北京化工大学工程创新人才培养改革跨越式发展的重大谋划，旨在建设一个全新的工程教育平台，有效推动学校工程教育改革，全面提高工程人才培养质量，着力在国家急需的关键领域培养卓越工程师。

对于学院的未来发展，中国工程院院士、北京化工大学校长谭天伟提出三点建议：一是进一步发挥校企双方各自优势，形成推进卓越工程师培养的强大合力；二是进一步优化校企双方对接机制，形成教育、科技、人才融合发展的崭新模式；三是进一步强化校企双方协同联动，促进校企合作取得新进展新突破。

北京化工大学研究生院常务副院长徐斌对学院的建设方案进行了介绍。他表示，学院将大力推进产教深度融合，与行业优势企业在完善导师选聘、建设课程体系、优化实践考核、指导学位论文等方面深度合作，完善全真导向型工程培养要求及质量指标体系，培养造就一批具有突出实践创新能力、善于解决复杂工程问题的卓越工程师人才。（李依环、实习生萧丹妮）

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