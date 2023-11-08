人民网北京11月8日电 （记者李依环）日前，网传中山大学孙逸仙纪念医院（中山大学附属第二医院）乳腺外科团队六名学生集体患癌，引发广泛关注。今天凌晨2时许，该院就“中山二院乳腺外科团队疑受实验环境和试剂影响致多人患癌”等信息发布通报。

中山大学孙逸仙纪念医院表示，经组织调查核实，初步了解到：近年在乳腺肿瘤中心实验室工作、学习过的人员中有3名罹患癌症，其中2名现为该院乳腺外科医生，在临床工作；另外1名不是该院职工或学生，为外地来院进修人员，已回原单位工作。该实验室无在读学生患癌。

截图来源：中山大学孙逸仙纪念医院官微

具体情况如下：

黄某，女，2017年至2022年在中山大学孙逸仙纪念医院攻读博士学位，此间在乳腺肿瘤中心实验室学习，2022年7月博士毕业后入职本院乳腺外科，从事临床工作。2023年10月被确诊患胰腺癌并接受手术，目前情况稳定。

刘某，男，2013年至2018年在中山大学孙逸仙纪念医院攻读博士学位，此间在乳腺肿瘤中心实验室学习，2018年8月博士毕业后入职本院乳腺外科，从事临床工作。2023年6月被确诊患滑膜肉瘤并接受手术，术后恢复良好。

通报称，以上两位职工患病后，医院一直关心其健康情况，组织专家会诊、探望和慰问。另有1名进修人员为某外地医院毕业博士生。2021年来中山大学孙逸仙纪念医院进修一年，在乳腺肿瘤中心实验室工作，已于2022年4月结束进修离开广州，2023年在工作当地被诊断为乳腺癌。

中山大学孙逸仙纪念医院表示，乳腺肿瘤中心实验室于2009年启用，至今培养超过200名学生。成立以来，实验室一直严格按照规范统一管理，对所有实验人员都有开展实验前安全和规范操作培训。

(责编：李昉、熊旭)