原标题：数字力量助中西部教育全面提升

图为西藏日喀则市定日县扎西宗乡完全小学的学生在上计算机课。 新华社记者 晋美多吉摄

10月中旬，教育数字化助力中西部地区教育高质量发展推进会在银川举行。教育部部长怀进鹏在会上强调，一年多来，教育系统深入实施国家教育数字化战略行动，国家智慧教育平台优质资源供给能力大幅提升，公共服务能力水平持续增强，技术规范、内容保障和系统安全不断强化，师生数字素养得到增强，特别是中西部地区在推动国家智慧教育平台应用方面走在了全国前列。

今年以来，教育部和有关省份已多次举行与中西部地区教育有关的会议。今年6月，新时代振兴中西部高等教育工作会暨教育强国战略咨询会在甘肃兰州召开，教育援青工作会议在青海西宁举行；8月，教育援疆工作会议、教育强国战略咨询会（新疆）在新疆乌鲁木齐举行，教育对口支援西藏工作会议在西藏拉萨举行；9月，教育部直属高校在滇定点帮扶十周年座谈会在云南昆明举行。

作为我国教育事业的重要组成部分，中西部教育在实现教育整体质量全面提升、加快推进教育强国建设、推动区域协调发展的征程中肩负着重要的历史使命。

优质资源促进教育均衡发展

进入21世纪以来，我国通过实施西部地区“两基”攻坚计划、深化农村义务教育经费保障机制改革、营养改善计划、校舍安全工程、农村薄弱学校基本办学条件改善计划、农村教师特岗计划、对口支援、定向招生等重大举措，逐步推动中西部教育迈上新台阶。

然而，由于自然、历史、社会等多方面原因，中西部地区教育发展水平与其他地区相比仍有一定差距，如民族地区经济发展整体偏弱，影响教育的持续发展；区域教育发展不平衡、不充分；高素质教师队伍建设亟待推进，教师资源配置数量、质量和结构还存在区域性失衡。

“目前中西部地区和民族地区的教育发展程度，同乡村振兴的要求之间，还存在明显的差距。教育数字化是一辆‘快车’，能够帮助中西部地区教育实现跨越式发展。”中国教育科学研究院教育战略与宏观政策研究所所长、研究员吴霓说。

近年来，国家在教育数字化方面投入了大量的人力物力，教育数字化在基础设施配备、科技教学建设等方面已经取得了初步成效。

2022年，我国全面实施国家教育数字化战略行动，把诸多典型应用、资源内容等“珍珠”串成“项链”，集成上线国家智慧教育公共服务平台。截至今年9月，该平台辐射1880万教师、2.93亿在校生及广大社会学习者，访问用户覆盖了全球200多个国家和地区，平台访问总量超过330亿次，访客量超22亿人次。

对于教育资源相对匮乏的地区和学校，数字化平台提供的资源和服务弥足珍贵。

甘肃省肃南裕固族自治县第一中学副校长贺颖春表示：“近年来，学校与内地优质学校建立合作，利用线上资源，全面提升教师的教育理念及专业能力。为了让资源扩散到基层，学校还建立了县、乡、校‘三级教研网络’，通过网上推门听课、网络教研、网络培训等多种方式，带动全县教师的学科教研工作。”

这种“以东带西”“以大带小”的资源共享模式，在数字化手段的支持下进一步提升了教学效率，也形成了良好的机制。吴霓表示，信息技术对教育的影响已经日趋明显。

教育数字化需要多方参与

“如果说教育数字化是一辆‘快车’，那么要在中西部地区开好这辆车就必须充分了解它的性能，还应配上合格的‘司机’。”吴霓说。

吴霓表示，数字化资源分配应向欠发达地区有针对性地倾斜。对中西部地区、民族地区、乡村地区进行教育信息化资源配置时，应一地一策、一校一策、一事一策，依据当地情况合理地去配置资源，确保资源得到最大程度的利用。

此外，提升教育数字化行政管理人员的管理质量和水平也是助推中西部地区教育数字化发展的重要因素。吴霓表示，落实中西部地区教育数字化工作，应及时开展区域政府分管领导、教育部门相关负责人和中小学校长等的培训，使其充分理解教育数字化的基本知识，进一步推动教育数字化应用。

从外部因素来看，为有效发挥教育数字化作用、助推中西部地区教育发展，信息化企业的参与非常重要，各类信息化企业应有序加入教育数字化的事业当中来。

对于中西部地区的学校来说，其承担着教育资源提供者的职责，因而应主动利用数字化技术扩充教育资源。例如，学校可以通过在线“一课双师”课堂，推动城乡资源共享。学校还可以开发云端资源、进行师资共享，丰富艺术选修课程，缓解副科教育师资不足的问题。此外，学校可利用网络学习空间进行校际联合，通过“1+N”或“N+N”的网络课堂方式，组建一批贫困地区网络联校群，覆盖全部学校，实现城乡学校教师“同备一节课，同上一节课，同教一个班”。

“政府、社会、企业、学校要形成合力，教育数字化这辆‘快车’才能行稳致远。”吴霓说。

协同发力填平区域教育“鸿沟”

教育数字化并不是解决一切问题的“灵丹妙药”。在推动中西部地区、民族地区教育高质量发展的道路上，制度、财政等因素应协同发力，共同化解目前中西部教育面临的结构性难题。

吴霓指出，从大的方向来看，中西部教育发展和乡村振兴战略相辅相成。“我们应彻底改变城镇拥挤、乡村薄弱的教育境况，合理规划学校布局，统筹城乡教育资源配置，缩小城乡教育发展差距，推进城乡教育一体化进程。”吴霓说。

目前，学科教师结构性缺乏是中西部地区学校特别是农村学校普遍存在的问题。吴霓建议，应该制定和规范各级各类学校教职工编制标准，深化事业单位机构改革，集中资源发挥规模效益。

经费是中西部地区教育发展的核心资源。吴霓提议，进一步确保财政性教育经费稳定增长，建立完善教育经费投入长效机制，保障财政性教育经费依法依规投入到位，稳步提升国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例，并向中西部地区适当倾斜。

“我们应正视中西部教育发展的薄弱环节，找准高质量发展的着力点。只有教育数字化和其他政策协同推进，才能填平区域教育发展的‘鸿沟’。”吴霓说。（记者 孙明源）

(责编：李昉、郝孟佳)