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在干事创业中造就青年人才

刘桂菊
2023年11月01日08:31 | 来源：科技日报
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原标题：在干事创业中造就青年人才

党的二十大报告对“强化现代化建设人才支撑”进行专门部署，提出“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”，指出“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”。这些新表述、新要求，为我们做好新时代人才工作进一步指明了方向。中国科学院作为国家战略科技力量主力军，深入贯彻落实人才强国战略，坚定不移地践行在干事创业中造就青年人才。

在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育期间，中国科学院力学研究所（以下简称力学所）按照党中央关于在全党大兴调查研究的要求，紧密结合科技创新实际，第一时间部署、制定调研方案，以力学所青年人才队伍建设为切入点，走进实验室、走近科学家、走入基层群众，通过开展“三个清单”研讨、组织所内座谈交流、进行“一对一”谈话等形式，广泛听取意见、了解困难和需求。同时，通过“走出去”“请进来”的方式，深入调研不同类型机构青年人才队伍建设情况，剖析力学所在青年人才队伍建设中面临的挑战与机遇。

通过广泛深入的调研，我们发现，新形势下，对标习近平总书记对中国科学院提出的“四个率先”和“两加快一努力”目标要求，力学所在人才队伍建设方面仍面临诸多挑战，具体表现为：科研队伍年龄结构分布不均，青年人才缺乏创新自信、历练不够，科研队伍质量规模与合力存在问题，青年人才生活上存在后顾之忧以及管理队伍建设有待加强等。

“才者，材也，养之贵素，使之贵器”，建设好高水平人才高地意义重大、影响深远。青年人才培养是一项重大而持久的任务，力学所以深入开展主题教育为契机，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，多措并举解决青年人才的急难愁盼问题，不断建强青年人才队伍，助力青年人才成长。

一是以科学家精神为主线，促进知信行合一。力学所将充分发挥主阵地作用，大力传承老科学家精神、弘扬新时代科学家精神，努力营造接续奋斗的科研氛围。精准发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，将党支部建在科研最前线；利用力学所网站及内部刊物《协力》等平台，大力开展文化宣传；建设中国科学院弘扬科学家精神示范基地、党员主题教育基地，积极搭建党性教育平台；深入挖掘院史所史，讲好力学所故事，讲好科学家故事；打造力学所特色党建品牌“大师讲坛”，邀请国内著名科学家讲述科研事迹，传承发扬科学家精神。

二是以引进培养为抓手，建强科技人才队伍。力学所建立常态化沟通机制，积极探索青年科技人才培养新机制。在高层次人才引进方面，聚焦国家重大战略需求，坚持按需引才、精准引才、柔性引才，在引才聚才方面不断取得新成效。面向所内外设立“人才伯乐奖”，利用各类学术会议等宣介平台，实现“以才引才”。在人才培养方面，设立面向40岁以下科研人员的“优培计划”，为入选者提供为期3年的科研经费和生活补贴；设立面向35岁以下青年人才的“起航培养计划”，为入选者配备所内外双导师，加强思想引领和工作指导。

三是以重大任务为平台，锻造科技攻关“尖刀连”。力学所坚持在科研一线实践中培养和锻炼人才，推动青年人才在重大科技任务攻关中挑大梁、当主角。2023年，力学所先后成立“郭永怀集智攻关尖刀连”“郑哲敏聚力探索先锋队”。

四是以党管人才为原则，激发管理队伍活力。力学所把党管干部和党管人才统一起来，作为首要原则，在所层面强化统筹部署，以制定年度工作要点、明确量化指标为抓手，狠抓任务落实。加强引导培养与交流培训，进一步提升干部队伍素质能力。通过增加考核维度、树立正面典范、开展绩效面谈等方式，提升职能部门整体效能，激发管理队伍活力。

五是以群众路线为基石，优化为民解忧长效举措。力学所调研全所年轻职工需求，深入基层访民情、惠民生、聚民心，持续提升职工归属感幸福感。在职工子女入学方面，努力搭建沟通平台。

（刘桂菊 中国科学院力学研究所党委书记）

(责编：郝孟佳、李昉)

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