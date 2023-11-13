郑小锋

两年前的中考，我比普高线低了20多分。成绩出来那天，家里静得出奇。我躲在小屋里不敢出去，只听见客厅里打火机“啪啪”响，戒烟快10年的爸爸，又把烟点着了。

虽然自知学习成绩一般，但一下子要面对自己上不了高中的现实，还是慌了神。“这以后，可咋办啊！”我感觉自己没有未来了。

爸妈除了叹气，似乎懒得理我。直到志愿填报快截止那天，我妈过来没好气地问：“上职高，你愿意吗？”

“不愿意！”我斩钉截铁地回答。

“是，你不嫌丢人，我还嫌呢！”妈妈撂下这句话，又撂下一声叹息。

不得已，爸妈为我选了一所本地职高。亲戚朋友宽慰他们，现在技术工人挺吃香，学到一技之长，不愁以后没出路。

事已至此，我很后悔，想重新开始，改变自己的命运。可爸妈的态度，让我着实不好受。回家聊起学校的事，他们总显得不耐烦，脸上写满两个字——“不屑”。和亲朋好友聚餐，“孩子在哪儿上学”的话题，是个禁忌。我知道，他们羞于说出口。

和班里同学吐苦水，发现大家真是“同病相怜”。说到义愤时，我们都想问：国家不是一直在大力发展职业教育，强调职业教育的重要性吗？为什么我们还总是低人一等！

别人看不起我们，自己可不能看不起自己。成为中职生的一年后，我的心态变了！我跟爸妈说：“行行出状元，学到真本事，技术工人也是人才！”

我跟他们说了将来的打算——中职毕业我要去读高职，以后还想考职业本科。当技术工人，也可以很体面、有地位。

“好吧，加油！”感觉我爸说这话时有点开心，但又心有不甘、将信将疑。

我真想说，不上高中、上不了大学，就真的没出路了吗？人们什么时候能摘掉这副“有色眼镜”？社会需要的人才多种多样，赛道不同，只要对国家有用、为国家所需，哪样的人生不能出彩！

（作者：郑小锋，系某职业高中学生）

网友留言板

灋：无论中职生还是大专生，能在学校里学到技术学到本事，那也挺好的。

菜根：重要的是社会对人才的评价和筛选体系。

行走：抛开其他不说，毕业出来找工作时，不是全日制本科，就会感觉低人一等。

晓晓：只要肯努力，行行出状元。大学生理论知识扎实，职校生动手实践能力强，各有各的优势。

美美与共：关键是要自己强大，有真本事。

丘山：我们太需要大国工匠了！

廖礼才：无论是普通高中生上大学，还是中职生提前学技术，都会有各自精彩的活法。可能中职毕业后的就业面选择稍窄，但每一个职业都是受人尊敬的！

楚天舒：职业教育是一种教育类型！大力发展职业教育，职业教育大有可为。从中国制造迈向中国创造，需要培育知识型、技能型、创新型人才。应该鼓励支持更多的年轻人苦学技能，走技能成才、技能报国之路。

(责编：李依环、孙竞)