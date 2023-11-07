专题研讨会现场。中央财经大学供图

人民网北京11月7日电 （记者李依环）为学习贯彻中央金融工作会议精神，开创新时代金融工作新局面，搭建学术交流、行业研讨的平台，由中央财经大学主办的“坚定不移走中国特色金融发展之路，加快建设金融强国”专题研讨会6日召开，来自金融领域相关职能部门、研究机构和部分高校金融学院的专家、学者现场进行深入交流分享。

中央财经大学党委书记何秀超在发言中指出，立足教育强国新征程，中财大将切实负起“排头”之责和“领头”之任：一是向“远”而行，在体系构建上树标杆；二是向“高”而攀，在研究咨政上走在前；三是向“新”而行，在人才培养上当先锋。未来，中财大将继续与兄弟高校、科研院所、企业机构一道，携手前行、深化产学研用合作，不断提升人才培养质量，助力金融强国建设行稳致远。

“中央财经大学召开这次研讨会意义重大。希望发挥学校优势学科的引领作用，为扎实推进金融高质量发展打牢坚实的思想基础、提供有力的智力支撑。”北京市社会科学界联合会党组成员、副主席，北京市哲学社会科学规划办公室副主任梁家峰谈到。

中国社会科学院财经战略研究院院长何德旭作题为《对“优化金融服务”的认识》的演讲。他从金融发展具有全局性、系统性和前瞻性三个方面进行阐释，并提出了优化金融服务的路径，包括调动所有金融因素，共同发力为经济社会发展提供金融服务；明确或突出金融服务与经济社会发展的重点，为金融高质量服务创造更多更好的条件等。

专题研讨阶段，国家一级教授、中国人民大学财政金融学院教授王国刚，国家金融监督管理总局政策研究局一级巡视员叶燕斐，国务院发展研究中心金融研究所副所长、研究员陈道富，中共中央党校（国家行政学院）经济学教研部教授董艳玲，中央财经大学原副校长、金融学院教授史建平共话如何加快建设金融强国。

在交流发言中，中央财经大学金融学院副院长彭俞超、保险学院风险管理与保险系主任马冰、创新发展学院中国金融发展研究院副院长赵阳、财政税务学院党委书记肖鹏围绕中国特色金融发展之路上金融先导性作用和结构调整作用、金融机构自主权法制化和市场化方案等话题进行分享。

“中财大期待以本次研讨会为契机，未来继续与各监管部门和研究机构加强合作，在加快建设金融强国道路上携手共进。”总结发言中，中央财经大学校长马海涛从三个方面介绍了中财大在推动建设中国特色现代金融体系的举措，一是坚守育人本位，着力培养金融自主拔尖创新人才；二是坚持守正创新，努力构建中国金融学自主知识体系；三是立足国家站位，聚力服务金融安全发展。

(责编：郝孟佳、熊旭)