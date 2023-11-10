原标题：思政课一体化助推教育高质量发展

“吉林省大中小学思政课一体化”教学活动，近日在吉林毓文中学举办。在教学展示环节，来自吉林省吉林市大中小不同学段的5位思政课教师分别围绕创新、协调、绿色、开放、共享5个主题同台“切磋”，通过青少年喜闻乐见的形式开展理想信念、中华优秀传统文化和家国情怀教育。吉林省3000多名思政课教师在线同步观看直播。

第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，吉林市教育局认真研究制定了《吉林市教育局主题教育重点工作任务推进表》，分时段、分步骤细化明确了重点工作任务，逐项明确任务内容、时间安排、责任处室、目标要求，保证主题教育有计划、按步骤有序推进。

“我从‘共享发展’的角度出发，分享了党的十八大以来吉林省取得的成就，用同学们亲身感知到的故事铸魂育人。”吉林毓文中学思政课教师张佳琪在参加完教学展示后，收获颇多。

张佳琪的心得引发了在场教师的共鸣，让这场生动的思政课展示变成热烈的研讨课。在场思政课教师就如何聚焦立德树人根本任务，扎实推动主题教育走深走实各抒己见。

吉林市积极推进大中小学思政课一体化共同体建设。在教学中，教师们守正创新，努力讲深、讲透、讲活、讲准深刻道理，培育精品课堂；在科研、教研活动中，吉林市积极推进大中小学思政课一体化，推动“思政学科”与“学科思政”有效融合。

“思政课一体化建设不是百米赛而是马拉松，我们会持续探索大思政课的运行逻辑、建设规律和实践方式，将思政小课堂与社会大课堂相结合，深耕思政沃土。”吉林毓文中学党委书记姜国富说，学校正全面推进“课程思政”，尤其是创新“马骏班”的培养方式，将思政教育元素融入各门课程和各项管理之中。

为何称之为“马骏班”？姜国富介绍：“作为历史上第一位在吉林省从事革命活动的中国共产党党员，马骏同志曾在吉林毓文中学任教并开展革命活动。吉林毓文中学为铭记马骏烈士的革命精神，在建党百年之际成立了‘马骏班’。”

“马骏班”以传承百年红色文化为办班理念，以爱国主义教育、“四史”教育、思政教育为主要特色，着力培养具有家国情怀的新时代中学生。在第二批主题教育期间，吉林毓文中学对“马骏班”的授课内容进行了调整和更新，丰富了新时代推动东北全面振兴、大力弘扬教育家精神等相关内容，鼓励学生们立大志、明大德、成大才、担大任。

“一枚枚有故事的勋章、一个个有历史的老物件、一幅幅有温度的图片无不彰显着先驱者的伟大与荣光。”不久前，“马骏班”学生陈思羽在参观完东北抗联博物馆吉林毓文馆后激动地说。

“抗联志士赵尚志、纪儒林、陈翰章等都是毓文学子，在血与火的磨砺中，他们铸就了东北抗联精神。”在校园博物馆中，来自“马骏班”的学生讲解员廉冬旭绘声绘色地讲解东北抗联的历史。

去年6月，东北抗联博物馆吉林毓文馆在毓文中学旧址揭牌成立，这也是全国首家以抗联文化为主题的校园博物馆。如今，吉林毓文中学紧扣主题教育要求，不断丰富馆藏内容，增添了东北抗联时期的证章、武器、服装、生活物品等几十件文物，并优化校本课程资源，在全校范围内选拔30余名学生讲解员，不断创新爱国主义教育的载体。

（记者 任爽 通讯员 芦猛）

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