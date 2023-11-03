中考改革质量月大调研活动走进门头沟。北京市教委供图 齐永刚摄

人民网北京11月3日电 （记者李昉）日前，北京市中考改革质量月大调研首场入校活动在门头沟区新桥路中学举办，此次调研活动主要以新中考调整较大的道德与法治、历史、地理、化学等5科为重点，围绕“好课、好老师、好活动设计、好评价方案”开展大调研和大指导，督促落实新课标，发现关键问题，改进教学，提高育人质量。

调研团队在新桥路中学发现，中考改革后，学校不仅综合实践活动增加了，学生们在实验室动手操作的机会也增加了。生物教师安淑娥介绍，她在课程中设计了“生物模型制作”“芽苗菜植物培养”“动物习性观察”等实验活动，主要是为了提高学生的动手实践能力。“在探究中发现生命规律，可以加深学生对知识概念的理解，提升学生的学习兴趣，促进学生动手手实践能力和科学思维品质的多方位提升。”安淑娥说。

门头沟区新桥路中学书记、校长宋淑英介绍，中考改革后，学校及时调整教育教学工作，建立健全管理机制，从课程开发到实施，开足开齐各项课程；将课程开发与课堂教学紧密融合，把课堂作为主阵地，激发学生学习兴趣，培养学生良好思维品质；多元开展学生、教师评价工作；开拓“全息育人”途径，形成家校社育人合力，协同推进学校教育教学工作。

北京市教委相关负责人表示，启动质量月大调研活动，是更加关注新中考后“怎么教”“怎么学”，对于变化的5个科目，要对质量有更高的要求，不仅要开齐开足，还要开好。同时，要看“指挥棒”指挥的“大减法、小加法”，是否真正落实到每一节课上，落实到学科教育质量和育人质量的提升上。希望能通过此次大调研活动，发挥团队作战、有组织推动的机制优势，形成市区校三级抓质量生命线的体系。

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