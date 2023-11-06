人民网北京11月6日电 （记者李依环）近日，天津中德应用技术大学在读学生发布的有关“孤儿申请贫困助学金不成反遭欺辱”“实名举报贫困生评定舞弊”等视频引发关注。今天，该校通过官方微信发布情况通报称，经调查，不存在国家助学金名额遭“挤占”等情况。

截图来源：天津中德应用技术大学官微

通报指出，近日，网络上出现学生反映学校助学金评定问题，引起社会关注。学校组建工作专班，调阅相关档案材料，向校内相关师生深入了解情况，组织工作组赴3个学生生源地进行实地走访调查，有关情况也已反馈相关同学。

通报称，经调查，自9月18日有关同学对班级困难生认定提出异议以来，校院两级资助工作负责人保持与该生沟通，耐心倾听其意见和诉求，表示学校了解其实际困难情况，按照规定其符合获得国家助学金的条件，具体等级按照相关程序综合评定后确定。

通报称，该生自入学以来，生源地政府及相关亲属给予了学费和生活费保障，大一、大二两个学年均获得二等国家助学金，并已全部发放到位。大三学年综合评定拟获二等国家助学金，学院已于10月24日-10月27日公示评定结果，不存在国家助学金名额遭“挤占”情况。

通报称，经调查，所涉及另两位同学的家庭和个人情况均符合困难生资助条件，一位同学本学年综合评定拟获二等国家助学金，另一位同学本学年综合评定拟获国家励志奖学金，未发现材料作假的情况，评定符合相关规定，未发现“渎职及滥用职权”问题。有关视频中指称的生活品为上述学生勤工俭学收入所购买或亲属所赠，其高消费行为经核查不属实。经学校反复排查，在校生无烈士子女，不存在烈士子女未资助的情况。在校生中所有经民政部门认定的孤儿均已享受到国家资助。

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