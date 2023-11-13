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刘树勇：

读“无用”的书 画有趣的画（名人书房）

徐嘉伟 杨雨千
2023年11月13日08:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　老树作品

　　刘树勇

　　老树作品

　　长满荷叶的荷塘边，两位头戴礼帽的男士迎面而坐，配上独具特色的六言题画诗“春风起处看花，荷塘岸边吃茶。世间从来不易，且度有限生涯。”——一幅氤氲着浓浓乡野情趣的水墨漫画令人眼前一亮。从2011年起，“@老树画画”开始在微博平台发布漫画，收获超255万粉丝关注。粉丝们不仅在线上赏画，还在评论区用“打油诗”留下各自赏画的心得随笔，形成独特的互动空间。

　　“@老树画画”本名刘树勇，1983年毕业于南开大学中国语言文学系，现为中央财经大学文化与传媒学院艺术系主任、教授，合著有《中国书法导论》《图文二十世纪中国史》《中国当代摄影批评文丛》等，相关画作曾登上央视春晚舞台。近日，我们来到刘树勇位于中央财经大学的工作室，听他讲述研究视觉语言的心得，听他分享用漫画表达人生感悟的创作故事。

　　注重文史哲积累

　　在老树记忆里，大学时，全社会的读书氛围浓厚，人人渴望知识，朋友们的聊天话题离不开诗集与小说。“上世纪80年代，我们没有电脑、手机，中国还未全面接入互联网，获取知识只能靠阅读。”

　　老树说，当时的印刷厂还不具备数字印刷条件，大都用铅字版印刷。“一本书如果几千页就得有几千块板子，可以堆上一整屋。”他生动地比划道。那时的书都采用凸版纸，纸张很脆，一折角就容易掉，但因为从业者严谨认真的工匠精神，用这一老式印刷法制作的书籍错误很少，因此老树将许多繁体竖版的旧书珍藏至今，“根本舍不得扔掉，太宝贵了。”

　　老树尤其爱好哲学，他形容：“哲学如同空气一般存在。”他特别喜欢的哲学书是《理想的冲突》，因为这本书帮他理清了很多问题，让他系统地认识到人性的构成，找到了理解自己内心的切入点。“我得以明白‘我是谁，为谁而活’。”老树说。青年时期的大量阅读帮老树搭建起认知世界的框架，他在头脑中建立了相对完整的知识结构，这对他日后的研究与创作产生了重要影响。

　　对于阅读，老树认为不必在意读过多少本，重要的是和书建立关联，让知识真正进入自己的头脑，渗入思维，成为修养，这样书里的内容才会真正改变我们。此外他还格外强调文史哲阅读积累的重要性。“文史哲类书籍被不少人称作无用之学，但实际上文学开拓想象力，历史提供经验坐标，哲学提供世界观方法论。有了想象力、经验和方法论，做什么都会有帮助。”老树说，这就是无用之学的大用途。

　　阅读培养思辨力

　　阅读积累的人文素养不仅让老树形成深度的思辨力，也为他的专业研究带来强大支撑。老树告诉我们，视听艺术看似抽象、模棱两可，其实自有门道。例如他提到沃林格的《抽象与移情》，有助于学者理解抽象艺术，在其中找到清晰的脉络。老树还提到阿恩海姆的《视觉思维》，“不仅文字是思维的工具，纯视觉也有思维。”因此不能凭直觉去理解，而要用理性介入。

　　他曾被一个问题深深困扰。“从小到大都听到一句话，艺术是相通的，可如果艺术真的相通，为什么还分这么多门类？”为此，24岁的刘树勇用一年时间收集大量资料，严谨证明假设，最后写出一篇1.8万字的文章《艺术的自律性》，来论证不同类型艺术间的不可替代性。

　　除了理论研究，老树还从兴趣出发进行艺术实践。他回忆道，自己的首次陶艺创作以失败告终。“吭哧吭哧画了7天釉彩花纹，烧制24小时，最后得到一堆起泡的碎瓷片。”老树发现，从前掌握的绘画规律无法用在陶艺上。对视觉语言的研究和实践，让他意识到直觉和理性结合的重要性：“直觉只能停留在想法层面，理性的系统训练才能将想法付诸实际。”

　　阅读形成的人文积淀与做研究形成的理性思考相得益彰，让老树得以充分表达想法，将其转化为一张张富有人文底蕴的漫画作品。但对老树来说，在绘画中不断找到真实的自我，才是促使他持续创作的灵感源泉。

　　用漫画与读者共情

　　“大学期间一个偶然机会，在画展上看到齐白石和徐悲鸿的真迹后，我就对绘画产生了浓厚兴趣。”老树说，那时他把钱几乎都用在了画画上，买画册、访名家，一度还想从他就读的南开大学中文系转学到天津美术学院。

　　但就是这样一份近乎“痴迷”的喜爱，却在几年后戛然而止。“那时候我画齐白石的虾，画徐悲鸿的马，都画得不错呢。但那只是用我的努力证明有齐白石、徐悲鸿存在，根本没有‘我’在。”因为找不到“自己”，他从1986年开始放下画笔，一放就是20年。

　　再拿起画笔，已是2007年。“那时父亲生病，手术前的那晚，心中塞满焦虑和烦闷，就想找点事儿排解一下。”回忆起“第一幅”画的创作过程，老树历历在目：“随手找来一张练字的纸头，连墨水都没有，蘸着钢笔水就这么画了一个靠着树的长衫男子。”

　　“后来一看，谁都不像，好像是可以按照这个路子发展下去，这就像找到一个只属于我的词语，这个词语可以扩成句子，形成文章。”老树说，长衫男子的符号已成为他表达自我心境的载体，“他可以赏花，可以喝茶，可以冥想，可以是我自己，也可以是看我作品的人。”

　　“绘画不仅处理各种符号间的关系，也处理我与外在世界的关系。阅读是汲取和输入智慧的过程，绘画、写诗等艺术创作则是对生活理解的具体实践。在‘输入—输出’的循环中，我有所遇，我有所见，我有所思，最后我有所表达。”就这样，老树在画中找到了自己，得以从容自处。

　　找到自己后，如何打动别人？老树谈到两个关键：“首先，你自己要喜欢，画作必须来源于灵感的迸发；另外，画作要以广泛的知识和深厚的人生经验作为积淀，我们常说文史哲不是用来言说的，而是用来体验的。”

　　当然，老树的题画诗也是吸引大家在画前驻足停留的重要因素。他的诗和画互为注解，共同构成表意空间。“语言要成为桥梁，而不是一堵墙。”老树说，他写诗特别注意在古意中嵌入烟火气，雅俗交融，这样能让读者在会心一笑中看到自己的生活，“就像这首‘荣辱得失都见过，名利想透皆是空，如今唯一还惦记，鸡蛋煎饼卷大葱。’”

　　在老树的微博评论区，不少网友也模仿起老树诗体，留下自己对生活的体悟和调侃，这让老树觉得很亲切：“大家在短时间内聚在一起，从现实的纠结和压力中释放出来，这就好比老友突然造访，一起喝几杯茶叙叙旧，散去后再回归各自的生活。”

　　前不久，老树在苏州办了名为“好玩儿”的画展。采访最后，老树一边翻开画展画册，一边介绍作品的创作背景，时不时还被自己的诗句逗乐。“好玩和有趣可以是每个人的内心追求。”老树说。

　　（本文配图由受访者提供）

(责编：李依环、孙竞)

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