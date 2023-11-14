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全国中小学党建德育工作会议召开

2023年11月14日16:34 | 来源：教育部网站
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11月13日，全国中小学党建德育工作会议在福建福州召开，教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅同志出席并讲话，中组部组织二局负责同志出席并就做好中小学党建工作进行部署。

会议指出，加强新时期中小学党建德育工作，意义重大。各地要深入贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述以及关于中小学党建德育工作的一系列重要指示批示精神，全面加强中小学党建工作，落实立德树人根本任务，推动基础教育事业高质量发展。

会议指出，近年来各地不断创新、积极探索，推动中小学党建德育工作取得积极进展。面对新形势新要求，要牢牢把握中小学党建工作的正确方向，深化中小学领导体制改革，选好配强领导班子，抓好意识形态工作，推动党建业务深度融合，筑牢办学治校、教书育人的坚强战斗堡垒。要落实思政课关键课程地位，加强中小学思政课改革创新，抓好德育骨干队伍建设，健全“大思政课”工作体系。要聚焦学生关心关爱，进一步重视和加强心理健康教育工作。要不断健全学校家庭社会协同育人机制，形成有效育人合力。

会议期间，参会人员实地考察了福州中小学党建德育工作开展情况，部分地方交流了经验做法。

中组部、中宣部、中央文明办、中央网信办、国家文物局、国务院妇儿工委、共青团中央、全国妇联、中国科协等部门相关负责同志，各省级教育行政部门负责人，中小学党建德育工作专家代表，教育部有关司局和直属单位负责人参加会议。

(责编：李依环、李昉)

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