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山东财经大学成立诗学研究中心

2023年11月09日17:39 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月9日电 日前，山东财经大学正式成立诗学研究中心，中国作家协会副主席张炜担任研究中心主任。

山东财经大学党委书记王邵军指出，成立山东财经大学诗学研究中心，对于推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，提升山财大服务经济文化强省建设能力水平，有着重要的现实意义。希望诗学研究中心成立后，从“狭义的诗学”走进“广义的诗学”，即走进“以诗为核心的全部文学”，从文化、历史、哲学等更宽阔的领域，去探索一个诗性的世界，努力建成国内独具特色的诗学文化研究基地。

山东省作家协会党组书记、副主席赵艺丁表示，希望山东财经大学诗学研究中心在今后的诗学创作和研究中，扎根齐鲁文化沃土，赓续历史文脉，谱写当代华章，开展多层次、全方位的文学艺术创作及理论研究，把诗学研究中心打造成为国内独具特色、实力雄厚的诗学文化研究基地，为推进文化强省建设、打造中华民族现代文明高地做出积极贡献。

著名诗人，中国作家协会原党组成员、书记处书记、副主席吉狄马加表示，成立诗学研究中心，彰显了山东财经大学深厚的人文情怀。希望今后诗学研究中心更广泛地团结广大的作家和诗人，真正构建一个面向现代化历史进程的诗学研究，使中国诗学研究迈上一个新台阶。

“山东财经大学诗学研究中心以‘诗学’命名，即突出和标记了一种学术指向，要具备与这个称谓相匹配的内容与品质难之又难。而我们今天要做的，就是让其名副其实。”诗学研究中心主任、中国作家协会副主席张炜表示，在数字时代，只有诗、诗性想象力、审美力，才难以被无所不在的计算所取代。希望今后依托诗学研究中心和大家一起前行，不负重托，不懈努力，推进大学文学教育。

当天同期举办首届诗学论坛，吉狄马加、张炜、唐晓渡、欧阳江河、西川、高兴、张清华、路也、李宗刚、吕周聚等作家、学者先后发言，为诗学研究中心的长足发展建言献策。（李依环、实习生朱彦初）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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