于晓冰

原标题：【光明时评】把课间十分钟还给学生须多方共同努力

“听那叮铃铃的下课铃声送来十分钟，来吧，来吧，来吧，大家都来轻松轻松，让我们那疲劳的眼睛看一看蓝天，让紧张的大脑吹进清风。”仅仅是看这段歌词，人们头脑中就会响起那特别熟悉的旋律。曾经的中小学校园课间十分钟是热闹、轻松、欢乐的。然而，如今，在很多中小学，课间十分钟学生除了接水、上厕所，其他时间都得老老实实待在教室里。何以如此？据说是为了校园安全，为了便于管理。

近期，中小学课间十分钟被“圈养”的现象引发全社会的广泛关注。教育部负责同志就此接受采访表示，中小学校安排课间休息十分重要、十分必要，有利于学生调节情绪、放松身心、增强体质和防控近视。教育部高度重视学生课间休息，2021年9月1日起施行的《未成年人学校保护规定》明确，不得对学生在课间及其他非教学时间的正当交流、游戏、出教室活动等言行自由设置不必要的约束。在实际工作中，要求中小学校每天统一安排30分钟的大课间体育活动，每节课间应安排学生走出教室适量活动和放松。想要切实保证把课间十分钟还给学生，需要多方共同努力，持续发力。

在硬件建设上，要确保学生有足够的活动空间。很多学校目前面临的状况是学生多、地方小。在狭小的活动空间内学生跑来跑去，容易出现磕碰受伤的情况，因此一些学校不得不要求学生课间也留在教室。要大力加强校园硬件设施建设，努力保障学生活动空间。只有这样，才能将环境育人的口号落到实处。

在法律建设上，要厘清各方责任。一旦在校园中发生学生受伤等情况，学校就要承担完全责任，自然不堪重负。这就导致学校在开展各种活动时畏首畏尾。为了解决这个问题，应厘清责任，加强相关法律建设，做到有法可依、有法必依。

在认知层面上，要让保证儿童休息权成为教育的基本常识。现代著名儿童教育家陈鹤琴曾说过：“假如说读书只有读书，读书就不应游戏，那么，读书的生活，势必枯燥无味，哪里还谈得到进步。”只有充分认识到课间休息的重要性，保障学生的课间活动时间，让学生得到充分的放松和休息，才能达到更好的学习效果，从而保证学生的健康成长。

（作者：于晓冰，系北师大实验中学语文教师）

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