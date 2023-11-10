原标题：做好农民教育培训，助力乡村振兴

在农业农村部科技教育司指导下，第五届全国农民教育培训发展论坛近日在重庆举办，旨在加快构建高素质农民教育培训体系，推动广大农民在乡村全面振兴中贡献更大力量。此次论坛还首次加入了农民体育、数字乡村、农村金融主题分论坛，探讨农业农村人才培养的新路径，更好服务农民的全面发展和农村的全面进步。

全面推进乡村振兴，既是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署，也是解决农业农村农民问题的必由之路。强国必先强农，强农必先育才，其中最重要的任务就是要培育大量“有文化、爱农村、懂农业、精技术、善经营、会管理”的高素质农民。因此，扎实推进高素质农民培育改革，才能切实筑牢农业强国人才根基。

人才振兴是乡村振兴的基础。为乡村振兴培养一批“土专家”“田秀才”尤为重要。聚焦农业生产经营人才、乡村公共服务人才、乡村治理人才和农业农村科技人才等，坚持因材施教，既能解决他们的实际问题，又能增强乡村振兴的内在动力。加强乡村人才队伍建设，须注重教育培训，培养农村实用型人才，开展相关技能培训。应树立创新意识，利用先进技术和互联网思维，因地制宜利用农村资源、发展农村商机。同时，还要进一步关心关爱乡村振兴人才，为他们的成长创造良好环境。

农民的高素质是实现农业高质量发展的前提。促进农民科技文化素质整体提升，是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的重要支撑。农民的高素质，有赖于高素质农民队伍规模持续扩大、高素质农民队伍结构持续改善、高素质农民产业水平持续提升、高素质农民参与乡村治理持续深入、高素质农民示范带动能力持续增强。紧紧围绕乡村振兴和农业农村现代化的战略部署，大力实施高素质农民培育计划，创新培育模式和路径，积极推进农民职业教育，灵活开展科技普及和实用技术培训，积极做好教育培训支撑保障，培养高素质农民，为乡村全面振兴提供有效人才支撑。

如今，教育与培训已成为人才培养的终身课题。应进一步巩固农民教育培训基础支撑，统筹农民教育培训项目和资源，汇聚多方力量，为农民教育培训高质量发展搭好平台。高素质农民培育是一项系统化工程，应整合产教政企育人优势，形成多主体联动育人生态。发挥政府引导作用，整合农民诉求、乡村需求、国家要求，精准定位培育目标。此外，还应提升机构教导作用，创新培育方式，通过远程网络、农闲集中、送教下乡等途径灵活开展培训。只有切实做好农民教育培训，才能让更多高素质农民逐梦田野。

（作者：华羽，系媒体评论员）

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