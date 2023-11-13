人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“东亚文化与韩国文学”国际学术研讨会在湖南师大举行

2023年11月13日13:47 | 来源：人民网-教育频道
小字号

“东亚文化与韩国文学”国际学术研讨会在湖南师大举行。校方供图

“东亚文化与韩国文学”国际学术研讨会在湖南师大举行。校方供图

人民网北京11月13日电 11日-12日，“东亚文化与韩国文学”国际学术研讨会在湖南师范大学举行。来自国内外20余所大学的近50名专家学者参会，围绕东亚文化与韩国文学、东亚文化与汉文学、东亚汉籍的流传等议题展开交流讨论。

“韩国文学是东亚文化的重要组成部分，东亚文化和韩国文学的相关研究成果将有利于我们在国别区域研究的学术基础上，打造‘地缘共同体’和‘人类命运共同体’等特色研究领域。”湖南师范大学外国语学院院长曾艳钰表示。

会上，湖南师范大学东北亚研究中心主任蔡美花、韩国成均馆大学东亚学术院院长金庆浩以“跨学科研究为目的的‘东亚古典学’的探索与必要性”“朝鲜古代‘性情论’的诗学传统”为题作主旨发言。此外，多名中外专家就古代东亚使臣交往等论题作报告，集中展示近年来东亚古典学研究所取得的成果。

大会期间组织举办青年论坛，来自全国多地高校的学者们聚焦东亚古典学研究在人才培养、社会服务、文化传承创新等领域的探索进行广泛交流。据悉，本次研讨会由湖南师范大学外国语学院、东北亚研究中心，韩国成均馆大学东亚学术院联合主办。（李依环、董飞、戴霁斌）

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部