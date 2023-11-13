“东亚文化与韩国文学”国际学术研讨会在湖南师大举行。校方供图

人民网北京11月13日电 11日-12日，“东亚文化与韩国文学”国际学术研讨会在湖南师范大学举行。来自国内外20余所大学的近50名专家学者参会，围绕东亚文化与韩国文学、东亚文化与汉文学、东亚汉籍的流传等议题展开交流讨论。

“韩国文学是东亚文化的重要组成部分，东亚文化和韩国文学的相关研究成果将有利于我们在国别区域研究的学术基础上，打造‘地缘共同体’和‘人类命运共同体’等特色研究领域。”湖南师范大学外国语学院院长曾艳钰表示。

会上，湖南师范大学东北亚研究中心主任蔡美花、韩国成均馆大学东亚学术院院长金庆浩以“跨学科研究为目的的‘东亚古典学’的探索与必要性”“朝鲜古代‘性情论’的诗学传统”为题作主旨发言。此外，多名中外专家就古代东亚使臣交往等论题作报告，集中展示近年来东亚古典学研究所取得的成果。

大会期间组织举办青年论坛，来自全国多地高校的学者们聚焦东亚古典学研究在人才培养、社会服务、文化传承创新等领域的探索进行广泛交流。据悉，本次研讨会由湖南师范大学外国语学院、东北亚研究中心，韩国成均馆大学东亚学术院联合主办。（李依环、董飞、戴霁斌）

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