原标题：这些网上“大思政课”，何以“入脑入心”

一盏从大英博物馆出逃的中华缠枝纹薄胎玉壶，化身一个可爱的女孩，在一位偶遇的中国同胞带领下，能否顺利找到归家之路？近日，一部短剧《逃出大英博物馆》火爆网络，网友纷纷点赞——“小短剧也有大情怀”“青年人让流量之花开在了民族情感深处”。

“一直担心我们的语言是否足够有力，故事能否引人入胜？不管怎样，我们坚持为热爱而行，传承文化血脉，给青年带来温度。”该剧主创、两位年轻的短视频博主“煎饼果仔”和“夏天妹妹”日前站上了2023“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动的讲台，化身“思政讲师”，讲述自己奔赴英国实地考察、查阅资料、推敲剧本的心路历程，激荡起众多青年的爱国情怀。

“学生在哪里，我们就去哪里。”推动思政小课堂同社会大课堂、网络云课堂紧密结合，积极探索网络育人新路径，已成为全国各级各类学校的共识。

1.以网上强音奏响青春乐章

“心中有阳光，传递正能量。欢迎大家在周六晚上8点准时参与‘我是接班人’湖南省网络大课堂……”每周同一时刻，该节目总制片人、总班主任郭晓芳总是面带笑容，以熟悉的开场白与守候在屏幕前的全省中小学生见面。

《我和我的祖国》《雷锋的朋友圈》……一个个主题精彩纷呈，将课堂从传统教室搬到三湘四水，让广阔世界成为孩子们的“教科书”；跨越时空界限，打破学科局限，云集众多知名专家学者与孩子对话，在学生心中产生广泛而深远的影响。

“一块屏幕，打开一扇看世界的窗。”在湖南省蓝山县新圩镇新圩学校校长段胜文看来，“我是接班人”网络大课堂不仅开阔了孩子们的视野、拓展了思维，更重要的是打造了立德树人的网上“大课堂”，引领他们向上向善，扣好人生的第一粒扣子。

“讲好新时代网上‘大思政课’，要高举思想旗帜，以真理之光点亮青春之路，把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，引导广大青年坚定拥护‘两个确立’、坚决做到‘两个维护’。要心怀‘国之大者’，以网上强音奏响青春乐章，紧紧围绕新时代新征程党的中心任务，引导广大青年厚植爱国情怀、砥砺本领才干。”中共中央宣传部副部长，中央网络安全和信息化委员会办公室、国家互联网信息办公室主任庄荣文表示。

强化思想引领，将时代大主题转化为学生关注的“小话题”，以网上强音奏响青春乐章，成为各地各校的不辍探索。

浙江省淳安县下姜村如何从“穷脏差”变成“绿富美”？党的二十大召开后，浙江大学师生来到这里，实地考察乡村振兴、“千万工程”带给浙江乡村的蝶变。

农家乐、民宿忙、瓜果香，在党的二十大代表、下姜村党总支书记姜丽娟的讲解中，学生们边看边记录，用一张张图片定格乡村振兴的美好图景，用一段段视频记录民族复兴伟大征程上的奋进身影。他们的作品发布在学校“二十大精神面对面”融媒体传播专栏后，激发了更大的网络正能量。一位新疆网友留言：“年轻学子们将课本理论与社会实践相结合，助力乡村振兴好前景，希望大家学有所用、学有所获。”

“做好网络思政工作要跨过一道‘翻译关’、答好一道‘共情题’。”浙江大学历史学院兼职辅导员柯溢能感触颇深：“只有把理论与现实结合起来，把网上和网下结合起来，激发多元群体关切，才能更好打造学习共同体、传播共同体，真正引导师生用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏。”

2.以网络精品打造青春课堂

“张小花”和“王大壮”因打扫宿舍卫生而产生纠纷，一起跑到辅导员办公室找“赵老师”主持公道……一则时长2分多钟的短视频《你以为你以为的辅导员就是你以为的吗》，用场景还原的方式生动演绎了高校辅导员在学生日常事务管理中的各项工作职能，形象解答了大学新生对辅导员工作内容的疑惑。

这个贴近大学生活的视频一经“中国大学生在线”微信公众号头条推出，短短3个半小时浏览量就达到“10万+”。

“视频出品人，是我们中心‘辅导员来啦’工作室的几位一线专职辅导员；视频内容，则是对标辅导员九大职业能力要求创作而成。”陕西科技大学网络思想政治工作中心主任李萌介绍，“辅导员来啦”工作室是一个以辅导员为核心团队、以大学生思政教育为目标、以网络原创短视频为主要题材、探索新时代辅导员网络思政教育新阵地的工作室，力求以“微”言述大义，展大情怀。

这个成立四年多的中心积极运用新媒体技术，紧密对接学生实际需求、接受习惯、心理特点，推出的爆款作品可不少——打造了IP人物“易小布”，以虚拟形象代替工作中心向学生发声，拉近师生距离；建设了“有易思”共享供给站，运用移动课堂、交互体验轻应用等多种形式，综合拍、画、说、演、唱等多种方式，制作推出系列精品思政内容。“让有意义的事变得有意思，有感情的事变得有感觉，为落实立德树人根本任务提供鲜活的教育样态和时代样本。”李萌说。

党的创新理论和生动实践是一道网络思政大餐的“主材料”，贴近青年学生用网习惯和话语体系的传播方式，则是增强育人实效的“调味剂”。如今，入群进圈，让网络思政工作时时处处事事围绕学生、关照学生、服务学生，成为各校探索网络育人路径的积极做法。

一系列创新的智慧教学技术和手段，使思政课不断呈现新活力。在天津大学的思政课上，学生们可以佩戴VR眼镜，“走”进中共一大会址纪念馆、南湖革命纪念馆、井冈山革命博物馆、遵义会议纪念馆等红色场馆，学习红色精神，汲取奋进力量。

在青少年网民活跃聚集的网站平台特别是社交媒体上，年轻人愿听愿看、爱刷爱赞、共情共鸣的现象级产品竞相涌现。西南交通大学以弘扬科学家精神为主题，创作并发布了与大学生年纪相仿的卡通形象“小π同学”，推出了表情包、钥匙扣等一系列周边文创，用贴近大学生的语言，讲好中国近现代科学家故事，培养更多追“星”族，深受学生喜爱。

3.以解疑释惑引导青春方向

在上海交通大学，一档名为“望媒止惑”的学术脱口秀系列融媒体节目很受欢迎。在社交媒体专题里，对新媒体社交利弊进行理论解读；在网络谣言专题里，讲解特定热点事件中的谣言传播机制、网络谣言鉴别技巧；在网络追星专题里，分析粉丝文化及身份认同，探讨如何看待并合理引导追星族……栏目主讲人，是新媒体与社会领域的知名学者。面对社会热点问题，他们深入浅出地引导受众进行批判思考，在增强受众信息识别、判断与决策能力的同时，还可助力学术大众化传播。

在选好“主料”，用好“调料”的同时，让学生们对网络思政大餐回味无穷的，还有贴近现实、解疑释惑的应用力。

“思政课的本质是讲道理，网络育人同样如此。”面对00后学子，如何了解他们的思想动态，提升思政教育针对性、实效性，一直是北京科技大学辅导员戈誉阳思考的问题。

为此，戈誉阳作为主要牵头人成立“星辰大海”网络思政辅导员工作室，致力于为学生提供高质量网络文化作品。作为“阳光语录”栏目主笔人，她针对学生现实困惑，以师生对话交流思想，一篇篇从指尖流淌的暖心文字陪伴众多学生从懵懂走向成熟，从迷茫走向坚定。

“小屏幕”变身立德树人“大课堂”。一堂堂精彩的云端思政课，正在不断激发思政教育新能量。

（记者 邓晖）

(责编：李昉、李依环)