人民网北京11月13日电 （记者孙竞）日前，教育部办公厅印发了《关于做好2024年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》，对于高校保送生的保送资格及录取专业作出了明确规定。

根据教育部等部门有关规定，中学生学科奥林匹克竞赛国家集训队成员、部分外国语中学推荐的优秀学生、公安英烈子女、退役运动员等人员具备高校保送资格。高校可按照招生政策规定从上述人员中招收保送生，其中公安英烈子女按有关规定只能保送至公安类院校。

通知要求，有关高校招收中学生学科奥林匹克竞赛国家集训队成员保送生原则上录取至与学生特长相关的基础学科专业。高校招收的外国语中学推荐保送生，继续加大向国家“一带一路”建设发展所需语种专业及国家急需紧缺语种专业倾斜。

2024年起，北京外国语大学、上海外国语大学、外交学院可继续招收少量外国语中学推荐保送生就读英语语种相关专业，单独编班，单独制定培养方案，选拔培养英语类拔尖人才；其他高校招收的外国语中学推荐保送生限定就读除英语以外的小语种相关专业。鼓励相关高校培养“小语种+”复合型人才。保送至小语种相关专业的学生入校后不得转入小语种以外的相关专业。

通知还提到，鼓励退役运动员发挥专长，申请保送至高校体育学类本科专业。

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