本报记者 丁美栋

曾统玉在整理病床。

瞿 波摄

简道成（右）在搀扶照护对象进行康复训练。

瞿 波摄

“早上好，昨晚睡得舒服吗”“别着急，细嚼之后再把饭菜慢慢咽下”“来，把手给我，要测今天的血糖了”……在医院、社区、家庭、养老机构等场所，有这么一群人，他们几乎寸步不离地守护在照护对象身旁，细心地进行健康与生活照料——他们就是健康照护师。

作为新职业之一，健康照护师通过运用基本医学护理知识与技能，观察发现照护对象的健康问题，有针对性地对老人进行预防、康复及照护，或提出送医建议等。随着人口老龄化程度的不断增加，社会对健康照护师的人才需求越来越大。

寸步不离地陪伴身旁

——管得了日常健康，看得住吃喝睡眠，顾得上心情愉悦

上午9点不到，记者走进重庆市大足区中医院康复科大楼，看到健康照护师简道成正搀扶着照护对象老陆做肢体康复训练。

医院里，大家都亲切地叫简道成“简大哥”。今年3月，经朋友介绍，简大哥开始担任65岁的脑溢血后遗症患者老陆的健康照护师，负责看护老陆的日常起居。

“老陆，今天的饭菜香不？是你爱人做的哟，你看人家好关心你哟！”中午，简大哥细心地喂老陆吃着午饭，并不断逗老陆开心。喂完饭，简大哥拿起旁边的水壶，帮助老陆喝水润喉咙。

作为健康照护师，简大哥除了洗漱、上厕所，其余所有时间几乎都和老陆在一起。简大哥向记者展示他的每日行程：早上6点半左右，简大哥等老陆睡醒，需要给他喂水、喂药，同时帮他洗漱和准备早餐。白天，会将老陆带到康复中心，帮助老陆改善肢体功能。晚上，负责给老陆擦洗身体，进行四肢按摩。就寝前，需要保证床上用品干燥清洁。直到老陆安然入睡，简大哥一天的健康照护工作才算结束。

除了日常起居的看护之外，简大哥还要每天陪老陆谈心、加强语言交流，做好心理疏导工作。简大哥告诉记者，对于健康照护师而言，会遇到不少有基础疾病的老龄看护对象，这些老人随着年岁老去，智力和语言能力会逐渐衰退。老人的情绪有时不稳定，会哭、会闹、会耍脾气。健康照护师需要主动交流谈心，从心理层面给予安慰，分散他们的注意力。

“比如在搀扶老陆进行康复训练时，我会说‘老陆，雄起’来鼓励他。晚上睡前，我也会和他聊天，告诉他‘有任何需要我都会在身旁’。”简大哥说。

管得了日常健康，看得住吃喝睡眠，顾得上心情愉悦。在简大哥的精心照护下，老陆从开颅手术后的卧床不起，到现在能在室外散步，身体状况有了明显的改善。中秋期间，老陆的儿子从深圳回到大足，专程登门向简大哥致谢。

“当老陆的儿子握着我的手，满眼感激之时，我的心中美滋滋的，干这份工作的成就感油然而生。”简大哥笑着说。

像家人一样倾听诉求

——将心比心、以心换心，照护对象也会感受到你的暖意

做好健康照护师不是一件容易事。从业者在掌握康复护理知识的同时，还需要有心理观察和细致沟通的能力，能够有效回应服务对象的诉求。

曾统玉对此深有体会，50多岁的她有多年的健康照护经验，至今已看护过十余位照护对象。据她介绍，她的照护对象平均年龄在80岁以上，多为失能、半失能老人。“老人能够感觉到自己的身体不舒服，却很难准确用语言反馈。在看护时，健康照护师需要多问多观察，和老人聊天的过程其实是在给老人做‘体检’，能够及时掌握照护对象的身体状况和需求特点。”

了解照护对象基本情况后，极致的细心和耐心是曾统玉做好照护工作的诀窍。以照护糖尿病患者为例，光是吃饭这一项，就有很多讲究：在食物类型上，避免高热量、高脂肪和高糖类食物的摄入，防止患者血糖升高。喂饭时，需要让失能、半失能患者保持身体后仰45度的“半坐”态，便于吞咽，又不容易被呛住；饭前饭后还要测量患者血糖，做好记录和数值对比……

“必须要把老人当作自己的家人来照顾，站在子女的角度去理解老人，你才能做好这份工作。”曾统玉曾遇到一位癌症晚期的照护对象，老人由于疼痛，不分昼夜地发出叫喊和敲打声。每当出现这种情况，曾统玉都会拉着对方的手，像儿女般轻声细语地安抚：“婆婆，不要闹嘛，你要把心静下来，身体才会好点。等你舒服了，我们明天就出去耍……”

“我们要多问多观察，主动发现照护对象举手投足间透露出的健康信号和看护需求。给照护对象足够的安全感，让对方信任你、依赖你。将心比心、以心换心，你把照护对象当作家人，他们也会感受到你的暖意。”曾统玉说。

曾统玉也曾照顾一位有认知障碍的老人。记得结束工作、向老人告别时，老人拉着曾统玉的衣角，叫出了她的名字，轻声说“别走”。曾统玉眼眶湿润：“老人困在时光里，忘记了很多事情，却还能在记忆碎片里记住我。”

提升健康照护的业务能力

——这份工作做得越久，自己的照护功夫也越来越“精”

中国老龄科学研究中心数据显示，截至2022年末，我国60岁以上老年人达到2.8亿，其中失能、半失能老年人超过4000万。此外，还有大量慢性病患者、术后康复患者，他们不同程度需要医疗护理和长期照护服务。健康照护师的出现能够满足专业化、精细化的照护需求，帮助减轻家属和医护人员的看护压力，有利于我国长期照护服务体系的建立。

随着社会对健康照护师的职业认可度提高，队伍建设要求也越来越规范。依照《健康照护师国家职业技能标准（2022年版）》（以下简称《标准》），健康照护师被分为五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师5个等级，业内称为“一二三四五”，等级越高，工作年限及学时要求就越高，对于同一照护项目的技能要求也越严格。《标准》规定，健康照护师需要具备生活照护、基础照护、活动与康复、心理照护等能力，较高等级的健康照护师还需具备培训指导、照护管理和技术改进等能力。

经验丰富的曾统玉已获评为高级技师，她依旧每天不断学习新知识，提升业务能力。曾统玉介绍，除了参与医院科室的培训外，她还报名参加健康照护的培训，增加医学多学科的知识和技能储备，让自己有能力照护好更多类型的人。简大哥如今是初级工，他也在积极参与各类培训，提升自己的工作技能和沟通水平，并准备参加健康照护师的升级考核，“更高等级的证书代表你更专业嘛”。

广阔的行业前景和完善的评价机制，也吸引了很多年轻人投身其中。在重庆市大足区聚足职业技能培训学校，记者见到了20多岁的大学毕业生陈立梅，她表示：“健康照护师课程很有挑战性，但想到能够帮助照护对象减轻疾病痛苦，我愿意在这个行业深耕。”

2021年起，在当地人力资源和社会保障局政策扶持下，大足区聚足职业技能培训学校开展健康照护师补贴性职业技能培训，参加结业考试通过后便能“持证上岗”。陈立梅已顺利拿到合格证书，即将迎来她的第一位照护对象。大足区人力社保局局长蒋仕惠告诉记者，当地将扩大健康照护师职业技能培训覆盖面，培育发展更多的高水平健康照护机构，为相关人才提供精准有效护航，让失能、半失能老人得到更为专业周到的照料。

“这份工作做得越久，自己的照护功夫也越来越‘精’。每当看到照护对象身体状况转好，我心中都充满成就感。”曾统玉干劲十足，她正在总结多年的照护实践经验，希望今后能够开设自己的健康照护机构，帮助更多需要帮助的失能、半失能老人。

(责编：郝孟佳、李昉)