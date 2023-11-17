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44所高校87部参赛作品！2023年第八届北京大学生戏剧节开幕

2023年11月17日17:06 | 来源：人民网-教育频道
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2023年第八届北京大学生戏剧节开幕式现场。北京市教委供图
2023年第八届北京大学生戏剧节开幕式现场。北京市教委供图
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人民网北京11月17日电 （记者李依环）16日，由中共北京市委教育工作委员会、北京市教育委员会主办的2023年第八届北京大学生戏剧节在中央戏剧学院昌平校区开幕。

本届戏剧节以“青春筑梦·强国有我”为主题，共收到来自44所在京高校的87部参赛作品，作品包括多幕剧、独幕剧、短剧及朗诵，涵盖话剧、京剧、音乐剧等多种形式，题材涉及大学生活、青春理想、人生思考等层面，展现了大学生的创作激情与青春朝气。

开幕式在中央戏剧学院学生带来的原创音乐短剧《遇见·戏剧》中拉开序幕。开幕式上，20所高校的80余名学生一起走上舞台，以一首专门为戏剧节创作的诗歌《我心中的戏剧》，表达青春梦想。展演环节，中国地质大学（北京）的学生们带来多幕剧《地苑赤子》，寓史于剧、寓教于乐，与现场师生共上一堂沉浸式的“校史思政课”。

中央戏剧学院党委副书记党委副书记蒋朗朗表示，该校将集中整合优势资源，精准对接高校美育的实际需求，促进高校之间、高校和社会之间的交流联系，为提升戏剧文化水平搭建平台，打造精品。

据悉，北京大学生戏剧节自2006年开始举办，每两年一届，至今已成功举办七届，是北京市大学生艺术系列活动的品牌项目。

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