原标题：年轻人缘何热衷上夜校

“下班干吗去？”“走，一起上夜校。”

最近一段时间以来，多地年轻人共同开启了“夜生活”的另一种打开方式——上夜校。

从舞蹈声乐、非遗手作、美妆健身，到红酒评鉴、Vlog拍摄、桥牌技巧……五花八门的“潮课”、高性价比的学费、颇有水准的教师，让夜校这个原本自带年代感的概念频频爆火出圈。在夜幕落下、华灯初上的城市一隅，人们的学习热情被激活，难得的休闲时光也被点亮。

想当年，夜校曾是无数年轻人扫盲、培训的共同回忆。现如今，从非遗技艺到传统手艺，从运动健康到生活美学，夜校已经成为年轻人舒缓压力、陶冶情操的一片净土。青年夜校的华丽翻新，背后究竟有着怎样的故事？且让我们一探究竟——

撕掉标签 做不一样的自己

夜校究竟有多火爆？

某平台数据显示，今年以来，平台上“夜校”的搜索量同比增长980%，相关帖子评价数同比增长226%。在一些社交应用中，“青年 夜校”相关话题更是不断登上热搜，热度比往年翻倍增长。

今年9月份，上海市民艺术夜校秋季班报名还出现了这样的景象：65万人同时在线抢课，143个教学点位、382门课程的9117个线下上课名额在半小时内被一抢而光，大多数课程名额一分钟内就被“秒杀”，网友直呼“梦回大学抢课”“比假期抢车票还难”。

有人这样形容，青年夜校是成年人的“少年宫”。长期以来，艺术教育呈现出“两头热、中间冷”的整体态势。与少儿教育和老年大学如火如荼的发展态势形成鲜明对比的，是中青年艺术教育的大片空白。

“青年对夜校的关注和肯定，在一定程度上说明了青年对公共文化服务需求很大，但是有限的时间和高成本却在一定程度上抑制了他们的需求。”广州市青年文化宫副主任欧小媛表示，“强化夜校的公益属性，就是为了帮助青年以低成本获得种类丰富的课程服务。”

“创办之初，上海夜校的教学门类较为传统，如今已经拓展到了生活时尚类。今年秋季班，上海夜校还与上海市残联合作，首次开设了手语课。”上海市群众艺术馆馆长吴鹏宏介绍。在他看来，课程设置的新颖和高性价比，都是让夜校广受年轻人欢迎的重要优势。“7年来，上海夜校的学费一直都是500元12次课，单次课程的价格低至40多元，让人很难不心动。”

此外，授课时间与工作时间“错峰”，授课地点方便到达，也让夜校对年轻人格外友好。在广州青年文化夜校，18岁至45岁的在穗青年能够以较低的成本获得种类丰富的文化课程。课程时间也考虑到年轻人工作和通勤的实际，基本固定在每周五19时30分至21时，频次则按照每周一节来安排。

“在课程的选择上，前期我们主要通过问卷调研方式了解青年感兴趣的课程内容，同时密切关注青年经常浏览的社交平台来获取青年感兴趣的内容、话题信息，再结合项目功能定位来设置夜校课程。”欧小媛说，“通过充分调研，我们根据青年反馈的需求不断对课程进行动态调整，最大限度回应青年呼声。”

归根结底，近期夜校的火爆，像是中青年艺术教育需求的一场集中喷发。我们看到，越来越多的年轻人撕掉标签，在生活的忙碌之余“喘一口气”，去拥抱不一样的自己、解锁生活更多的可能性。

学无止境 引领社会风潮

理无专在，而学无止境也。

终身学习是个体发展的动力源泉，如浪潮澎湃翻涌，从未停息。夜校的出现，便是这滚滚浪潮上的一叶方舟，承载着无数年轻人的求学之心越行越远。

在北京师范大学教师教育研究中心副教授张华军看来，青年夜校的出现，正契合了广大青年充实内心、提升自我、追求梦想的精神需要，是他们主动通过自我提升来寻求自我个性解放，寻求学习共同体、生活共同体的表现，更是我国建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国战略部署的生动实践。

“夜校作为重要的公共文化传播和交流的空间，实际上承担着一个重要的使命，那就是为民众提供持续学习的资源和空间，传播健康、积极向上的知识和文化。”在张华军看来，通过夜校的学习，年轻人不仅能习得新的技能、保持竞争优势，更能丰富业余生活、充盈精神世界，激发积极向上的生活态度和精神风貌。“夜校不仅为社会民众提供多元、高质的学习平台，更为终生教育提供了可持续发展路径。”

广州青年文化夜校街舞进阶课的学员小燕，便是通过夜校“圆梦”的年轻人之一。回想起自己与街舞的故事，小燕感慨不已。“从小我就爱跳舞，常常在家里关起房门翩翩起舞。然而，因为圆圆的身材，加上性格偏内向，我没有勇气在人前展示舞姿，自然也没跟家里说过要学舞蹈。”小燕回忆说，舞蹈梦就像一颗没有发芽的小种子，一直被她深深地埋在心里，直到与夜校“相遇”。

“从广州青宫公众号上看到夜校的消息，深埋在心里的那颗小种子突然之间被唤醒了，内心有个声音：‘我要报名，我想学跳舞。’”加入夜校舞蹈班后，小燕从一开始的四肢不协调，到“一节课能跟着音乐连贯跳二十来秒”，她逐渐体会到了跳舞带来的酣畅淋漓，“我感到身体和心理的‘封印’被解除了，跳舞的自己真的太酷了”。

对小燕而言，参加夜校的意义远远大于学习跳舞这项技艺本身。“我今年刚转换职业‘跑道’，从事自由职业，经常感受到生活节奏和经济等方面带来的压力。很多时间都是居家工作或是照顾家庭，有种莫可名状的焦虑感。”小燕说，“夜校圆了我的舞蹈梦，也给了我一段放松身心的宝贵时光，让我可以和同学们聊天放松、互相鼓励。”

张华军认为，正是“非学历化”特征促成了夜校的“去功利化”导向，让广大学员可以摒弃传统学业表现带来的焦虑，更多享受学习过程本身。

“这实际上是在‘高效率文化’‘优绩文化’的日常工作生活之外，开辟了一个没有‘内卷’和‘内耗’的心理空间。这个新的心理空间，为青年人自我调适、自我疗愈、自我和解、自我突破、自我成长，带来新的契机和可能。”张华军说，“一些例如桥牌等社交性强、娱乐性强的课程，能让年轻人在下班之后有休闲娱乐放松的去处，给高压工作下紧绷的神经‘放个假’。”

齐心协力 方能越办越好

青年夜校的“多地开花”，不仅体现了当代年轻人完善知识体系、丰富精神生活的向往追求，更彰显着各地大力推动公共文化服务体系建设、推动文化艺术资源“沉下去”的不懈努力。

在上海市民艺术夜校，任教老师大多为该领域有口皆碑的老艺术家、老工匠，例如，桥牌课的老师是中国桥牌协会三星终身大师陆凯，京剧课的老师是国家一级演员王玉兰，江南点心制作的老师是五星级酒店大厨仲军，而其他一些手艺课甚至请来了非遗传承人……“越来越多的机构愿意跟夜校合作，为学生们带来优质的教育资源，老师们也能通过上课扩大影响力。”吴鹏宏坦言。

近年来，我国高度重视公共文化服务体系建设。随着《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》《“十四五”公共文化服务体系建设规划》《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》等政策文件的出台落实，我国公共文化建设投入稳步增长，公共文化服务效能明显提高，人民群众精神文化生活不断改善，呈现出欣欣向荣、生机勃勃的良好发展态势。

在中国人民大学教育学院教授李立国看来，“夜校热”的背后，是中国城市文化服务与社区教育创新的不断突破，更是各地不断提升公共服务可达性和实用性的具象体现。

“当下正处于‘知识爆炸’的时代，新技术、新概念、新业态不断涌现。从根本上讲，夜校能够帮助广大青年更新系统认知、优化知识结构、开阔视野，是学历教育之外满足广大青年学习需求的重要渠道。从这个视角来看，夜校的实践和探索，也给优质教育体系的构建带来许多有益启示。”李立国表示，“在未来文化建设中，应更加着眼于优质教育资源与配套文化服务的下沉，满足各类人群多样化的学习需求，这样才能进一步激活人才发展活力，让每个人都获得人生出彩的机会。”

李立国认为，夜校要长长久久、越来越好地办下去，离不开多方协同、共同发力。“面对这样一股‘夜校热’，社会各界应当给予足够的支持，确保夜校对人们来说不只是‘一时新鲜’，而是能做到‘长久陪伴’。”李立国说，“通过打通家庭、学校、社会教育各个环节，形成政府统筹、教育牵头、社会参与的全民终身学习机制，充分发挥高等学府、群团组织、社会团体在跨领域资源整合与人员组织方面的积极作用，让优质公共文化资源惠及更多人。”

面对未来，欧小媛充满信心。“目前，我们在链接整合社会力量、社会资源上还处于探索起步阶段，还不能百分百满足青年对‘体验式’‘互动式’学习的所有需求。”欧小媛表示，“随着政策环境的不断优化、社会各界的广泛参与，信息化、数字化科技的不断应用，夜校一定能进一步发挥资源整合优势，增强服务供给能力，提升资源利用质效，进而精准聚焦青年的需求，源源不断地为广大青年奉上精彩的文化大餐，让青年的眼界更开阔、生活更美好。”

（记者 王禹欣）

(责编：郝孟佳、李依环)