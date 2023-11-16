人民网北京11月16日电 （记者孙竞）教育部15日印发通知，决定组建全国学生心理健康工作咨询委员会（以下简称咨询委员会），切实发挥专家的咨询和辅助决策作用，提高学生心理健康工作科学决策水平。各工作片区每学年对片区大中小学生心理健康状况进行一次评估。

咨询委员会在教育部领导下，承担全国大中小学心理健康工作研究、咨询、监测、评估、科学普及、引领指导等职责。主要职责包括组织专业力量，开发适合我国大中小学特点的心理健康测评工具库，建立完善的调研体系和监测机制，跟踪、监控和预测大中小学生心理健康状态；深入开展科学研究，促进各地和学校前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进学生心理健康工作；整合多方资源，为大中小学生提供更加专业、便捷和有效的心理健康服务；做好重要决策、顶层设计的前期研究，为政策制订提供咨询和决策参考意见；发挥专业优势，分类面向学生、家长、教师等群体进行科普宣传等。

咨询委员会由主任委员、副主任委员、秘书长、委员组成，每届任期4年。咨询委员会的工作由主任委员主持，秘书处设在北京师范大学，负责咨询委员会日常工作。咨询委员会实行“一体+片区”组织机制，根据地理区域划分为华北和东北片区、华东片区、华中和华南片区、西南片区、西北片区，每个片区设组长一人。

各工作片区要在组长组织带领下，通过调研、科普宣讲、义诊等多种适宜方式，每学年至少组织一次覆盖所在片区省份的重大活动，对片区大中小学生心理健康状况进行一次评估，准确把握学生心理健康工作现状、发展动态、存在问题及工作建议，向所在区域省级教育行政等部门和秘书处作出报告。

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