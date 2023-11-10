原标题：多国青年共话数字未来

数字技术为青年发展赋能，也需要青年助力。11月9日，在2023年世界互联网大会“青年与数字未来”分论坛上，来自14个国家和地区的第一批18位“全球青年领军者”集中亮相，通过主题演讲、跨代对话等形式围绕互联网技术、产业与治理发出青年之声，凝聚全球青年力量，助力推动构建网络空间命运共同体。

朋友一句“科研仅仅是为了发顶级论文”的“忠告”，也曾给清华大学助理教授王博带来些许困惑。在参与到国际互联网技术标准的工作后，王博发现，一项研究成果从提出到部署应用，要走很长一段路。技术只有真正被应用时，才能发挥它的价值。“我立志作实质性的技术贡献，只有立足于实际问题，创新才能真正部署应用，才能解决核心挑战的技术。”王博说，她正积极参与到普惠性、公益性的互联网建设工作中，包括参与建设国家重大科技基础设施“未来互联网试验设施FITI”，参与亚太先进网络组织（APAN），为亚太地区的互联网建设作出贡献。

广州音书科技的创始人石城川11岁那年因病失聪，原本生活在无声世界中的他得益于人工智能技术的发展，植入了人工耳蜗。数字技术给他的生活带来了奇迹。2016年，石城川创办音书科技，致力于通过人工智能技术改善听障人士的沟通现状，为听障人士搭建服务平台，已累计服务超100万听障用户、100家各类公共服务机构。“作为数字技术的受益者，未来我会将人工智能技术应用到听障领域，赋能公共服务机构，服务弱势群体。”石城川的愿望是让更多像他一样的伙伴“看见”声音，拥抱梦想。

朱莉安娜·诺瓦埃斯在利兹大学攻读与人工智能相关的博士学位，她的研究聚焦于人工智能标准在政府和公共部门的应用。“青年人应该融入到人工智能的治理当中，通过学术研究我找到了努力的方向。”她对解决发展中国家的数字发展问题有着浓厚的兴趣，在数字发展方向的工作促使她成为国际电信联盟世界电信发展大会的巴西代表团成员和国际电信联盟“连接世代”董事会成员。

正如巴西互联网指导委员会学术委员会成员拉斐尔·埃万格利斯塔所言，“如果不是年轻一代，谁能让互联网变得更好”？2015年以来，巴西互联网指导委员会已经通过巴西青年计划投入了大量精力和资源，为培训1000多名互联网领导者作出了贡献。（记者 史诗）

(责编：李昉、郝孟佳)