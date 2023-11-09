人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

2023全国职业院校技能大赛（中职组）短视频制作赛项举办

2023年11月09日10:04 | 来源：新华网
小字号

“技能成就出彩人生”，日前，全国职业院校技能大赛（中职组）短视频制作赛项在晋中市职业中专学校举办，来自31个省(自治区、直辖市)、新疆生产建设兵团及5个计划单列市的共63支代表队伍同台竞技，尽展风采。

全国职业院校技能大赛山西赛区组织委员会副主任、山西省委教育工委委员、省教育厅党组成员、副厅长王东，晋中市人民政府副市长梁艳萍，山西省教育厅职成处处长韩瑞勇，晋中市政府副秘书长刘晓红，晋中市委教育工委书记、晋中市教育局党组书记、局长邓继杰等参加开赛式。山西省教育厅副厅长王东宣布赛项开赛。

全国职业院校技能大赛是教育部联合国家发改委、科技部等各相关部门、行业组织和地方共同举办的一项公益性、全国性职业院校师生综合技能竞赛活动。2023年全国职业院校技能大赛共设134个赛项，其中，中职组42个赛项，高职组92个赛项；试点教师赛赛项14个，师生同赛赛项16个。

中职组短视频制作赛项以产业发展需求为导向，重点考核学生专业核心技能知识，全面检验职业学校教育教学改革成果，加强区域间、学校间交流，深化校企间合作，推进中职学校新闻出版、广播影视、计算机等相关专业建设和教学发展的同步提升，推进短视频制作技术教学与产业发展、社会应用紧密结合，营造培养技能人才的良好环境，促进人才培养质量的提升。

本次大赛采用师生同赛的方式，以开放与命题相结合的形式，要求选手在4小时内，规定的软硬件环境下，从工程化、实践性、创新型、项目式4个方面，把短视频制作的核心技术技能通过7个任务形成一个完整的项目。评选围绕编制策划书、制作短视频、制作反思三大模块进行，重点考察选手短视频策划书框架设计能力、短视频策划的创意能力、短视频策划的表达能力等职业技能素养。

赛场上，选手们锻技比拼，赶超自我。最终，经过精彩角逐，长沙财经学校、临朐县职业教育中心学校、阜阳职业技术学校、青岛西海岸新区高级职业技术学校、盐城机电高等职业技术学校、晋中市职业中专学校荣获一等奖；佛山市顺德区龙江职业技术学校等13所学校荣获二等奖；四川省宜宾市南溪职业技术学校等19所学校荣获三等奖。

本次竞赛不仅充分展现了选手们的高超技能和卓越风采，以及职业院校师生积极向上的精神面貌，还将有效引领广大青年走向技能成才、技能报国之路。

(责编：李依环、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部