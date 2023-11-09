“技能成就出彩人生”，日前，全国职业院校技能大赛（中职组）短视频制作赛项在晋中市职业中专学校举办，来自31个省(自治区、直辖市)、新疆生产建设兵团及5个计划单列市的共63支代表队伍同台竞技，尽展风采。

全国职业院校技能大赛山西赛区组织委员会副主任、山西省委教育工委委员、省教育厅党组成员、副厅长王东，晋中市人民政府副市长梁艳萍，山西省教育厅职成处处长韩瑞勇，晋中市政府副秘书长刘晓红，晋中市委教育工委书记、晋中市教育局党组书记、局长邓继杰等参加开赛式。山西省教育厅副厅长王东宣布赛项开赛。

全国职业院校技能大赛是教育部联合国家发改委、科技部等各相关部门、行业组织和地方共同举办的一项公益性、全国性职业院校师生综合技能竞赛活动。2023年全国职业院校技能大赛共设134个赛项，其中，中职组42个赛项，高职组92个赛项；试点教师赛赛项14个，师生同赛赛项16个。

中职组短视频制作赛项以产业发展需求为导向，重点考核学生专业核心技能知识，全面检验职业学校教育教学改革成果，加强区域间、学校间交流，深化校企间合作，推进中职学校新闻出版、广播影视、计算机等相关专业建设和教学发展的同步提升，推进短视频制作技术教学与产业发展、社会应用紧密结合，营造培养技能人才的良好环境，促进人才培养质量的提升。

本次大赛采用师生同赛的方式，以开放与命题相结合的形式，要求选手在4小时内，规定的软硬件环境下，从工程化、实践性、创新型、项目式4个方面，把短视频制作的核心技术技能通过7个任务形成一个完整的项目。评选围绕编制策划书、制作短视频、制作反思三大模块进行，重点考察选手短视频策划书框架设计能力、短视频策划的创意能力、短视频策划的表达能力等职业技能素养。

赛场上，选手们锻技比拼，赶超自我。最终，经过精彩角逐，长沙财经学校、临朐县职业教育中心学校、阜阳职业技术学校、青岛西海岸新区高级职业技术学校、盐城机电高等职业技术学校、晋中市职业中专学校荣获一等奖；佛山市顺德区龙江职业技术学校等13所学校荣获二等奖；四川省宜宾市南溪职业技术学校等19所学校荣获三等奖。

本次竞赛不仅充分展现了选手们的高超技能和卓越风采，以及职业院校师生积极向上的精神面貌，还将有效引领广大青年走向技能成才、技能报国之路。

(责编：李依环、李昉)