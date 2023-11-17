人民网记者 李昉

近日，“中小学校课间圈养”现象在网络上引发关注。教育部相关负责人对此作出回应，中小学校安排课间休息十分重要、十分必要，有利于学生调节情绪、放松身心、增强体质和防控近视。“课间圈养”怎么破解？北京小学生们的课间活动情况如何？学校如何保证学生每天的体育运动时间？人民网记者实地探访了北京多所小学，特别推出“课间十分钟”系列报道。

“下课铃响，要喝水哟，身体健康，快乐阳光”“伸伸腰，动动腿，我们一起做运动，放放松，拍拍手，益智游戏伴我行”……伴随着音乐和语音提示，同学们有序走出教室，三三两两聚在一起下楼玩耍。人民网记者近日在东四七条小学探访时了解到，学校将单一的下课铃声改为音乐加语音播报的形式，提示学生课间休息及活动。

东四七条小学的学生课间在操场上打篮球。

东四七条小学是一所坐落在胡同里的小学校，四层高的教学楼和操场构成了学生学习和休息的主要空间。课间十分钟的操场上，一群男生在篮球架下练习投篮；女生玩起了“编花篮”的游戏，边跳边唱歌；一年级的“小豆包”们，在老师的带领下晒起了太阳；高台上，一位体育老师环视整个场地，不时对学生活动进行安全提醒。

东四七条小学的学生课间在操场上跳长绳。

“我们学校一直以来，倡导学生做‘阳光少年’，利用课间十分钟及大课间‘动起来、玩起来、乐起来’，度过精彩充实的课间休息时光。”东四七条小学党委书记、校长黄颖介绍，针对低年级学生，学校开展“童蒙养正”教育，由教师引导学生养成课间有序接水、及时如厕、享受室外阳光等好习惯；针对中高年级学生，学校在每个班级组织小志愿者引导同学们有序活动，同时协助教师做好课间活动组织。“在课间十分钟时间内，学生可以自由出入教室，既可以如厕打水，也可以根据自身兴趣在教室内做益智游戏，或者去操场上自行活动。在大课间时，学校会安排体育教师带领全校学生做“阳光”韵律操、团体游戏，进行运动比赛。”黄颖说。

为丰富并创新课间活动的形式，学校还利用六一儿童节等契机，组织“课间游戏大比拼”主题活动，让学生在六年的小学生活中留下美好的课间回忆。东四七条小学三年级3班班主任魏文凤介绍，“因为自己是数学老师，我会结合学校‘万花筒7+n’中‘逻辑课程群’课程，引导学生课间自发参与七巧板、魔方、魔尺、九连环等益智类游戏。”

无论是课间十分钟还是大课间，学生的安全都是学校优先考虑的问题。如何让学生们享受课间乐趣的同时保障安全呢？

“在课间，每层楼道都有老师监督，提醒学生不要在楼道玩耍。如果到操场上，老师也会一直留意，引导学生有序活动。” 黄颖说，中高年级还设有学生志愿者服务，他们协助教师组织课间活动，同时引导学生们积极参与。“每周会对学生课间活动进行评比，包括楼道活动是否有序，操场上是否有危险活动等。”

(责编：郝孟佳、熊旭)