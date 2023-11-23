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基层工作，到底需不需要高学历

余宁
2023年11月23日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：基层工作，到底需不需要高学历

 “你一个乡镇干部，读博士有什么用？”常有人这么问我。

专科毕业后，我通过省考当上了公务员。在基层干了17年，工作之余一直不忘学习、提升自己，现在正攻读博士学位。

这几年，名校博士考到街道办、考上“城管”的新闻很受关注。很多人认为，基层工作用得着这么高的学历吗？

确实，基层工作千头万绪，“上面千条线，下面一根针”，很多实际问题的解决是学校给不了答案的。能不能干、干得咋样，全凭工作实绩来说话。事实上，把学历转化成能力，至关重要。

从办文、办会、办事到后勤服务、部门协调、公务接待，“服务员”“书记员”“材料员”……多身份切换、多地点奔波是常态。基层干部要各种技能点“拉满”，成长为合格的“多边形战士”。比如，与群众打交道，就应具备一项基本技能——拉家常，这可是书本上学不到的。拉家常看似简单，却体现着沟通情感、密切关系的功力，需要在实践中不断积累。不深入田间地头，在一线摔打磨炼，怎么实现能力的跃升？

但为什么我还要不断提高学历呢？这是因为，它决定了职业发展的下限。学历是显性的，能力是隐性的。当用人单位难以马上了解求职者的能力时，会倾向于用学历来判断，一纸文凭就成了“敲门砖”，这就是就业市场“简单粗暴”的筛选方式。

于是，常看到各类入职考试中，专科生能报考的岗位很有限。不仅如此，在以后的职业发展中，“天花板”肉眼可见，低学历仍会成为上升通道上的“绊脚石”。

与此同时，基层工作又时时逼着我们掌握新知识、练就新技能，不学习怎么行？产业科技发展这么快、智能化管理手段这么多，实践中积累的经验也需要不断总结凝练，我总是感到本领恐慌，急需“充电”。这也是我读博士，逼着自己终身学习的内在动力。

我想告诉大家，身在基层，也要把学习变成一种生活方式，不断自我突破、自我实现。

（作者：余宁，系江苏省泗洪县常熟泗洪工业园区管委会办公室主任）

网友留言板

忘记好：学历只是表面成绩，迎难而上的坚忍品格才是每一个奋斗者的共同特质。不唯学历论，更不能“学历无用论”，要引导高学历人才在各领域发挥自己的特长，真正服务于基层治理效能的提升。

阳光厚土：学历不如学力，博士不如博识，文凭不如水平。

smile to face：基层需要的是综合素质，还有热爱！

王洋：时代在发展，基层工作复杂程度也随之增加，尤其是工业园区，新技术层出不穷，干部需要学习相关技术知识，才能跟企业无障碍沟通交流，学历恰恰是干部学习成果的证明。

文志：如今，高学历的人越来越多，基层人员服务对象的学历也在不断提高，这就给基层人员提出了更高要求。学历提升的过程也是工作能力提升的过程，尤其是有一定工作经验的人，更需要不断学习理论知识，把握工作规律。

热儿：我觉得多读书多深入一线，比读博更有用。读博是为真正喜欢研究、喜欢深入探索的人准备的，其实没必要盲目迎合社会对学历的追求。

ELIAUK：头脑里装的理论知识越多，开展基层工作时思路就会越开阔，服务群众的方式方法就会越多。而且，提高学历的过程中，接触的新事物也会更多，一定程度上会让自己思考问题更全面。

(责编：郝孟佳、李依环)

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