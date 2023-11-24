新华社北京11月23日电 （记者黄玥）记者从共青团中央获悉，11月19日至23日，“港澳青年看祖国”各界港澳青年代表交流团齐聚北京开展参访交流活动。由150名港澳青年组成的交流团参加天安门广场升旗仪式，参观中国共产党历史展览馆、国家博物馆，并分为5个团组，围绕高质量发展、全过程人民民主、科技创新、中华文化、志愿公益等主题开展参观考察，与内地青年互动交流。

在22日晚举行的“我和我的祖国”青春汇报会暨“港澳青年看祖国”主题交流活动分享会上，30余名港澳青年分享自己参与活动的收获体会。交流团成员们表示，通过此次活动加深了对祖国经济社会发展情况的了解认知，进一步明确了港澳青年肩负的时代使命，将传承爱国爱港爱澳优良传统，积极参与国家建设，讲好当代中国故事，讲好“一国两制”成功实践的香港故事、澳门故事，为实现中华民族伟大复兴贡献青春力量。

据悉，本次活动由中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室指导，全国青联、香港特区政府、澳门特区政府、中央政府驻港联络办、中央政府驻澳联络办主办。今年以来，“港澳青年看祖国”主题交流活动推动16.5万人次港澳青年到内地交流。

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