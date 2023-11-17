北京经济技术职业学院举办建校20周年大会 校方供图

人民网北京11月17日电 近日，北京经济技术职业学院举办建校20周年大会。会上，学院为执教15年以上、20年以上的教师分别颁发了“烛光”奖和院长特别奖。学院党委书记周宏在大会上宣布学院校友会正式成立。

院长周川发表致辞时表示，面对新时代的机遇和挑战，要抓住高等教育新一轮发展的历史机遇，坚定不移地走高质量发展道路，深度融入京津冀一体化建设，拓展办学资源、扩大办学影响，让学校办学实力不断迈上新台阶。

建校20年来，北京经济职业学院全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，以培养担当民族复兴大任的时代新人为己任。学院坚持“订单式培养”的办学特色，将校企双方作为人才培养的双主体，以企业订单为依据，共同制定人才培养方案，共同参与人才培养全过程，畅通技术技能培养和成长通道。

据了解，活动当天学院还举办了庆祝建校二十周年文艺演出和校庆嘉年华游园等活动。（林露、实习生王易楚）

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